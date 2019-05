Rússar finna gloppu í Eurovision-reglunum sem gæti tryggt sigurinn

Rússinn Sergey Lazarev æfði í fyrsta sinn framlag Rússlands til Eurovision, lagið Scream, á stóra sviðinu í Tel Aviv í dag. Lagið er dramatísk kraftballaða, talsvert ólík laginu sem kom Sergey í þriðja sæti árið 2016, You‘re The Only One.

Myndband af fyrstu æfingunni er komið á YouTube og lofar það góðu, en Sergey er spáð öðru sæti í Eurovision, að hluta til út af því að mörgum fannst hann rændur sigrinum fyrir þremur árum.

Eins og þeir sem eru kunnugir Eurovision vita mega aðeins sex manneskjur vera á sviðinu fyrir hvert land. Rússar hafa hins vegar fundið gloppu í þessum reglum og bjóða upp á margar útgáfur af Sergey þessum á sérstökum spegla LED-skjáum.

„Hver spegill túlkar mismunandi útgáfur af okkur sjálfum,“ segir sviðsstjórinn Fokas Evangelinos, í viðtali við Eurovision-síðuna WiWiBloggs. „Þegar við erum við það að taka erfiða ákvörðun – ógnvænlegar ákvarðnir sem láta okkur öskra. Í byrjun sjáum við aðeins eina útgáfu. En er við fikrum okkur áfram sjáum við aðrar útgáfur,“ segir hann.

Viðbrögin við fyrstu æfingu Sergey hafa verið góð, þó lagið hafi valdið einhverjum aðdáendum keppninnar vonbrigðum. Hins vegar gæti þessi sviðssetning fært hann ansi nálægt sigrinum, jafnvel tryggt hann. Sergey keppir í seinni undanúrslitariðlinum þann 16. maí næstkomandi.