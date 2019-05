Ashton Kutcher ber vitni gegn raðmorðingja sem á að hafa myrt fyrrverandi kærustu hans

Gert er ráð fyrir að Ashton Kutcher beri vitni í réttarhöldum yfir Michael Gargiulo, betur þekktur sem „Hollywood Ripper.“ E! News greinir frá. Michael Gargiulo, 43 ára, er sakaður um að hafa myrt Ashley Ellerin, 22 ára, árið 2001, sem átti þá í sambandi við Ashton Kutcher.

Ashton er mikilvægt vitni í málinu gegn Gargiulo, sem er kærður í Los Angeles héraði fyrir tvö morð og eina tilraun til morðs. Vitnisburður Ashton gæti hjálpað að staðfesta tímalínu atburðarásarinnar sem endaði með að Ashley var stungin 47 sinnum.

Í lögregluskýrslu sem var tekin á þeim tíma sagði Ashton Kutcher að kvöldið sem Ashley Ellerin dó ætluðu þau að hittast og fara saman í eftirpartí fyrir Grammy verðlaunahátíðina árið 2001.

Margir fjölmiðlar greindu frá því að leikarinn hafi farið í partí fyrir verðlaunahátíðina en hafi ekki boðið Ashley, en þau höfðu aðeins verið saman í stutta stund.

#HollywoodRipper – Pros opening: In 2001 Gargiulo met Ashley Ellerin. Actor #AshtonKutcher went to Ellerin’s home to pick her up for a date in February 2001. She didn’t answer the door. Her roommate found her the next day, stabbed to death. Ellerin was stabbed 47 times. pic.twitter.com/ABX0hGzTs0

