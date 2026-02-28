Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík

Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor var hann birtur á fundi flokksins í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll í dag. Á fjórða hundrað manns voru viðstödd þegar framboðslistinn var kynntur.
Hildur Björnsdóttir er oddviti listans en nýir menn koma inn í næstu sæti fyrir neðan, þeir Bjarni Guðjónsson og Brynjar Níelsson.
Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir:
„Að fulltrúaráðsfundi loknum var listinn kynntur með viðhöfn sem markaði upphaf kosningabaráttunnar.
Hildur Björnsdóttir, borgarstjóraefni flokksins, kynnti meðal annars nýja skoðanakönnun sem sýnir að yfir 70% borgarbúa kalla eftir breytingum í vor. „Skilaboðin eru skýr: borgarbúar vilja breytingar,“ sagði Hildur og bætti við að Sjálfstæðisflokkurinn væri „eina trúverðuga aflið til að hrinda af stað þeim breytingum sem borgarbúar kalla eftir.“
„Þessi niðurstaða staðfestir það sem við finnum á hverjum degi í samtölum okkar við borgarbúa; fólk vill nýja forystu, skýrari stefnu og árangur í þeim málum sem varða daglegt líf þess,“ sagði Hildur. „Breytingar gerast ekki af sjálfu sér. Þær krefjast liðs sem hefur bæði kjark, vilja og þor til að framkvæma. Við erum það lið!“
„Það öfluga og samstæða lið sem skipar lista Sjálfstæðisflokksins og stendur mér hér að baki er staðráðið í að bretta upp ermar og láta verkin tala. Við erum breytingaraflið sem borgarbúar kalla eftir. Nú tökum við til í Reykjavík! ,“ sagði Hildur við mikinn fögnuð og standandi lófatak viðstaddra.
Listi Sjálfstæðisflokksins í heild sinni:
- Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi
- Bjarni Eggerts Guðjónsson, forstöðumaður fyrirtækjasviðs
- Brynjar Þór Níelsson, lögfræðingur
- Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi
- Rúnar Freyr Gíslason, leikari
- Guðný María Jóhannsdóttir, viðskiptafræðingur
- Albert Guðmundsson, lögfræðingur og formaður Varðar
- Bjarni Fritzson, rithöfundur og bókaútgefandi
- Sigrún Ásta Einarsdóttir, framkvæmdastjóri
- Björn Gíslason, borgarfulltrúi
- Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi
- Hafrún Kristjánsdóttir, sálfræðingur
- Helga Margrét Marzellíusardóttir, tónskáld og kórstjóri
- Safa Jemai, hugbúnaðarverkfræðingur og frumkvöðull
- Daníel Hjörvar Guðmundsson, verslunarmaður og lögfræðingur
- Elínborg Ásdís Árnadóttir, kennari
- Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, viðskiptastjóri
- Már Másson, ráðgjafi og eigandi hjá Athygli
- Katla Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri
- Kristjón Jónsson, byggingatæknifræðingur og MBA
- Ásthildur Bertha Bjarkadóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur
- Elías Blöndal Guðjónsson, verslunarmaður
- Arna Stjarna, gullsmiður
- Luca Kostic, knattspyrnuþjálfari
- Auður Jónsdóttir, viðskiptafræðingur og hagfræðingur
- Eva Dögg M Sigurgeirsdóttir, viðskipta- og markaðsfræðingur
- Stefán Karl Snorraon, mannauðsstjóri
- Hlíf Sturludóttir, framkvæmdastjóri
- Atli Guðjónsson, fagstjóri landupplýsinga
- Tómas Orri Tryggvason, nemi
- Kolbrún Ólafsdóttir, fyrrum sérhæfður leikskólastarfsmaður
- Þórarinn Hjaltason, samgönguverkfræðingur
- Anna Fríða Ingvarsdóttir, nemi
- Logi Stefánsson, verslunarmaður
- Georg Ingi Kulp, tónlistarmaður og rafvirkjanemi
- Ingibjörg H. Sverrisdóttir, varaformaður SES
- Alda María Þórðardóttir, formaður Heimdallar
- Guðmundur Snorrason, endurskoðandi og formaður félags sjálfstæðismanna í Nes- og Melahverfi
- Erna Birgisdóttir, laganemi
- Eydís Helga Viðarsdóttir, sagnfræðinemi
- Berta Biering, fv. skrifstofufulltrúi
- Bjarni Pálsson, framkvæmdastjóri og formaður félags sjálfstæðismanna á Kjalarnesi
- Gunnar Örn Ólafsson, eftirlaunaþegi
- Gestur Ólafsson, arkítekt og skipulagsfræðingur
- Svava Johansen, kaupmaður
- Ragnar Jónasson, rithöfundur