Laugardagur 28.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík

Eyjan
Laugardaginn 28. febrúar 2026 16:57

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík.

Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor var hann birtur á fundi flokksins í Sjálfstæðishúsinu við Austurvöll í dag. Á fjórða hundrað manns voru viðstödd þegar framboðslistinn var kynntur.

Hildur Björnsdóttir er oddviti listans en nýir menn koma inn í næstu sæti fyrir neðan, þeir Bjarni Guðjónsson og Brynjar Níelsson.

Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir:

„Að fulltrúaráðsfundi loknum var listinn kynntur með viðhöfn sem markaði upphaf kosningabaráttunnar.

Hildur Björnsdóttir, borgarstjóraefni flokksins, kynnti meðal annars nýja skoðanakönnun sem sýnir að yfir 70% borgarbúa kalla eftir breytingum í vor. „Skilaboðin eru skýr: borgarbúar vilja breytingar,“ sagði Hildur og bætti við að Sjálfstæðisflokkurinn væri „eina trúverðuga aflið til að hrinda af stað þeim breytingum sem borgarbúar kalla eftir.“ 

„Þessi niðurstaða staðfestir það sem við finnum á hverjum degi í samtölum okkar við borgarbúa; fólk vill nýja forystu, skýrari stefnu og árangur í þeim málum sem varða daglegt líf þess,“ sagði Hildur. „Breytingar gerast ekki af sjálfu sér. Þær krefjast liðs sem hefur bæði kjark, vilja og þor til að framkvæma. Við erum það lið!“

„Það öfluga og samstæða lið sem skipar lista Sjálfstæðisflokksins og stendur mér hér að baki er staðráðið í að bretta upp ermar og láta verkin tala. Við erum breytingaraflið sem borgarbúar kalla eftir. Nú tökum við til í Reykjavík! ,“ sagði Hildur við mikinn fögnuð og standandi lófatak viðstaddra. 

 

Listi Sjálfstæðisflokksins í heild sinni:

  1. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi
  2. Bjarni Eggerts Guðjónsson, forstöðumaður fyrirtækjasviðs
  3. Brynjar Þór Níelsson, lögfræðingur
  4. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi
  5. Rúnar Freyr Gíslason, leikari
  6. Guðný María Jóhannsdóttir, viðskiptafræðingur
  7. Albert Guðmundsson, lögfræðingur og formaður Varðar
  8. Bjarni Fritzson, rithöfundur og bókaútgefandi
  9. Sigrún Ásta Einarsdóttir, framkvæmdastjóri
  10. Björn Gíslason, borgarfulltrúi
  11. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi
  12. Hafrún Kristjánsdóttir, sálfræðingur
  13. Helga Margrét Marzellíusardóttir, tónskáld og kórstjóri
  14. Safa Jemai, hugbúnaðarverkfræðingur og frumkvöðull
  15. Daníel Hjörvar Guðmundsson, verslunarmaður og lögfræðingur
  16. Elínborg Ásdís Árnadóttir, kennari
  17. Aðalsteinn Örn Aðalsteinsson, viðskiptastjóri
  18. Már Másson, ráðgjafi og eigandi hjá Athygli
  19. Katla Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri
  20. Kristjón Jónsson, byggingatæknifræðingur og MBA
  21. Ásthildur Bertha Bjarkadóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur
  22. Elías Blöndal Guðjónsson, verslunarmaður
  23. Arna Stjarna, gullsmiður
  24. Luca Kostic, knattspyrnuþjálfari
  25. Auður Jónsdóttir, viðskiptafræðingur og hagfræðingur
  26. Eva Dögg M Sigurgeirsdóttir, viðskipta- og markaðsfræðingur
  27. Stefán Karl Snorraon, mannauðsstjóri
  28. Hlíf Sturludóttir, framkvæmdastjóri
  29. Atli Guðjónsson, fagstjóri landupplýsinga
  30. Tómas Orri Tryggvason, nemi
  31. Kolbrún Ólafsdóttir, fyrrum sérhæfður leikskólastarfsmaður
  32. Þórarinn Hjaltason, samgönguverkfræðingur
  33. Anna Fríða Ingvarsdóttir, nemi
  34. Logi Stefánsson, verslunarmaður
  35. Georg Ingi Kulp, tónlistarmaður og rafvirkjanemi
  36. Ingibjörg H. Sverrisdóttir, varaformaður SES
  37. Alda María Þórðardóttir, formaður Heimdallar
  38. Guðmundur Snorrason, endurskoðandi og formaður félags sjálfstæðismanna í Nes- og Melahverfi
  39. Erna Birgisdóttir, laganemi
  40. Eydís Helga Viðarsdóttir, sagnfræðinemi
  41. Berta Biering, fv. skrifstofufulltrúi
  42. Bjarni Pálsson, framkvæmdastjóri og formaður félags sjálfstæðismanna á Kjalarnesi
  43. Gunnar Örn Ólafsson, eftirlaunaþegi
  44. Gestur Ólafsson, arkítekt og skipulagsfræðingur
  45. Svava Johansen, kaupmaður
  46. Ragnar Jónasson, rithöfundur

 

Segir þetta helstu hindrunina fyrir Íslendinga – Hvetur Kára til að græja beint flug
Trump lýsir yfir stríði gegn Íran
