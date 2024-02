Ágústa Johnson: Við eigum bara einn skrokk – „Use it or lose it!“

Við eigum bara einn skrokk og. verðum að passa upp á hann eins og við getum. Rannsóknir hafa sýnt að styrktaræfingar eru lykilatriði að bættum lífsgæðum og jafnvel langlífi. Það þarf ekki einu sinni að æfa mikið, nóg að gera það tvisvar til þrisvar í viku í 20-30 mínútur í senn. Síðan er líka mikilvægt að huga að liðleika og jafnvægi. Ef við notum ekki skrokkinn eigum við á hættu að missa hann. Ágústa Johnson, framkvæmdastjóri Hreyfingar, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Markaðarins á Eyjunni.

„Við getum aukið lífsgæðin okkar til muna með því að stunda reglulega heilsurækt og það þarf ekki einu sinni að vera svo mikið, bara æfa tvisvar til þrisvar í viku,“ segir Ágústa.

„Það er nóg að æfa í 20-30 mínútur tvisvar til þrisvar í viku í markvissri þjálfun þar sem þú ert í lyftingum. Síðan geturðu tekið jógatíma eða göngutúra, það er endalaust margt í boði og þetta þarf ekki að vera flókið.“

Hún segir það koma sífellt skýrar fram í rannsóknum að styrktarþjálfunin sé algert lykilatriði. „Þú þarft að styrkja líkamann til þess að koma í veg fyrir þessa vöðvarýrnun sem á sér stað með aldrinum og það er lykillinn að þessum bættu lífsgæðum og jafnvel langlífi. Nýjustu rannsóknir hafa sýnt að styrktarþjálfun stuðlar að langlífi. Við erum að ýta undir endurnýjun frumna, eins og maður segir: Ef við erum ekki að nota það þá missum við það.“

Já, já, „use it or lose it!“

„Use it or lose it, akkúrat. Það er ótrúlega áhugavert. Menn hafa alltaf vitað að það er gott að stunda líkamsrækt en fleiri og fleiri rannsóknir styðja það að það er bara nauðsynlegt ef þú vilt hafa lífsgæði, vera virkur, út ævina. Það er ekkert spennandi tilhugsun að þegar þú ert kominn á ákveðinn aldur, kannski yfir 65 ára aldur eða sjötugt, að þá sértu orðinn hálfgerður sjúklingur og getir ekki notið lífsins eins og þig langar til. Það sem við sjálf getum gert er svo gríðarlega mikið,“ segir Ágústa.

„Þetta er bara okkar val. Ég er alltaf svo undrandi á því að það séu ekki bara allir á fullu að hreyfa sig og styrkja sig og halda skrokknum í topplagi. bara á allan hátt: passa upp á svefninn, passa upp á næringuna og halda utan um þennan eina skrokk sem maður á eins vel og maður getur.“

