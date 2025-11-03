Sjáðu fallegt bréf sem Trent mætti með á Anfield í kvöld til minningar um Jota – „Ég brosi í hvert skipti sem ég hugsa um þig“

Trent Alexander-Arnold lagði blóm við minnisvarða Diogo Jota fyrir utan Anfield á mánudagskvöld, þegar Real Madrid-liðið heimsótti Liverpool í aðdraganda Meistaradeildarleiksins á þriðjudag.
Alexander-Arnold var í fylgd með þjálfara Real Madrid, Xabi Alonso, liðsfélaga sínum Dean Huijsen og goðsögninni Emilio Butragueño þegar spænska félagið heiðraði minningu Jota, sem lést í bílslysi ásamt bróður sínum André í júlí.
Minnisvarði hefur staðið fyrir utan Anfield síðan slysið varð 3. júlí, og Alexander-Arnold sem lék með Portúgalanum í fimm ár lagði niður blóm með persónulegri kveðju.
„Vinur minn Diogo, þín er svo sárt saknað en samt svo elskaður,“ skrifaði hann.
„Minning þín og Andrés mun lifa að eilífu. Ég brosi í hvert skipti sem ég hugsa um þig og mun alltaf muna frábæru stundirnar sem við áttum saman. Sakna þín á hverjum degi. Forever 20. YNWA. Kær kveðja, Trent og fjölskylda.“