Svona eru byrjunarliðin í opnunarleiknum

Víkingur og Breiðablik mætast í opnunarleik Bestu deildar karla eftir klukkutíma eða svo. Byrjunarliðin eru komin í hús.
Mikil eftirvænting er fyrir leiknum, enda tvö af allra bestu liðum landsins síðustu ár og mikill rígur hefur myndast milli þeirra á sama tíma. Þess má geta að uppselt er einmitt á leikinn í kvöld.
Eins og fór að kvissast út í dag er Gylfi Þór Sigurðsson klár í slaginn, en óvissa var um tíma með hans þátttöku vegna meiðsla.
Hér að neðan eru byrjunarlið beggja liða.
Byrjunarlið Víkings
Ingvar Jónsson
Karl Friðleifur Gunnarsson
Oliver Ekroth
Gunnar Vatnhamar
Helgi Guðjónsson
Daníel Hafsteinsson
Gylfi Þór Sigurðsson
Stígur Diljan Þórðarson
Óskar Borgþórsson
Nikolaj Hansen
Valdimar Þór Ingimundarson
Byrjunarlið Breiðabliks
Anton Ari Einarsson
Ívar Örn Árnason
Viktor Örn Margeirsson
Ásgeir Helgi Orrason
Valgeir Valgeirsson
Höskuldur Gunnlaugsson
Andri Rafn Yeoman
Davíð Ingvarsson
Óli Valur Ómarsson
Kristófer Ingi Kristinsson
Ágúst Orri Þorsteinsson