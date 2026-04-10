Sölvi skoðaði umdeilda atvikið og er ósáttur – „Mjög dýrkeypt að það hafi ekki fallið með okkur“

Sölvi Geir Ottesen þjálfari Víkings var sáttur með seinni hálfleik sinna manna í opnunarleik Bestu deildar karla gegn Breiðabliki í kvöld en svekktur með að vinna ekki.
Blikar byrjuðu af krafti og kom Kristófer Ingi Kristinsson þeim yfir eftir laglega sendingu frá Ágústi Orra Þorsteinssyni, en hugsanlega má spyrja hvort Oliver Ekroth hefði getað gert betur og hreinsað frá.
Víkingur var mun sterkari í seinni hálfleik og jafnaði á 71. mínútu með marki Gylfa Þórs Sigurðssonar eftir mistök Antons Ara Einarssonar í marki Blika. Meira var ekki skorað og lokatölur 1-1.
„Mér fannst við byrja vel, vorum með fín tök án þess að skapa okkur neitt. Við vissum að að þetta yrði þolinmæðisverk á móti fimm manna vörn. Þeir fá svo frekar ódýrt mark, klaufaskapur hjá okkur. Það tók okkur smá tíma að vinna úr því höggi og það var mikið um tæknifeila og þess háttar í fyrri hálfleiknum.
En ég er mjög sáttur með hvernig við komum út í þann seinni. Við vorum öruggari á boltann og þorðum að horfa fram á við, vorum aðeins búnir að hrista af okkur skjálftann. Við áttum sigurinn skilið fannst mér, fengum fullt af færum í seinni hálfleik til að skora fleira en eitt mark,“ sagði Sölvi við 433.is eftir leik.
Víkingur vildi víti í restina þegar boltinn fór í hönd Ásgeirs Helga í liði Breiðabliks.
„Ég set stórt spurningamerki við höndina hérna í lokin. Ég fékk að kíkja á þetta uppi á skrifstofu og hann er klárlega með höndina úti og það er mjög dýrkeypt að það hafi ekki fallið með okkur,“ sagði Sölvi um það.
