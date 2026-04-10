Ólafur Ingi eftir jafntefli í Víkinni – „Við bökkum hvorn annan upp, þetta gerist“

„Ágætlega ánægður með stigið,“ sagði Ólafur Ingi Skúlason þjálfari Breiðabliks eftir 1-1 jafntefli gegn Víkingi í fyrsta leik Bestu deildarinnar.
Gestirnir úr Kópavogi byrjuðu leikinn af krafti og komust yfir strax á 4. mínútu þegar Kristófer Ingi Kristinsson skoraði snemma marks. Breiðablik hélt forystunni lengi vel og var skipulagt í sínum varnarleik.
Víkingar sóttu meira þegar leið á leikinn og fengu nokkur góð færi til að jafna. Það var svo á 71. mínútu að Gylfi Þór Sigurðsson steig fram og skoraði jöfnunarmarkið fyrir heimamenn. Anton Ari Einarsson gerði sig þá sekan um slæm mistök þegar hann hreinsaði beint í fætur Gylfa.
„Mér fannst við öflugir varnarlega, gerðum ekki nóg á boltann. Vorum pínu shaky og vantaði ró í okkur.“
Ólafur var svekktur með jöfnunarmarkið en segir alla standa saman.
„Ég er ágætlega ánægður með stig, þetta er partur af fótbolta. Við bökkum hvorn annan upp, þetta gerist. Maður hefði viljað hafa stigin þrjú, við leiðum stóran hluta leiksins.“
