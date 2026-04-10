Mikilvægt að Íslendingar séu ekki með neitt vanmat

„Þetta leggst ótrúlega vel í mig. Þetta eru virkilega mikilvægir leikir og mikilvægt að fá sem flest stig út úr þeim,“ sagði Arna Eiríksdóttir landsliðskona við 433.is fyrr í vikunni um komandi landsleiki.
Ísland mætir Úkraínu á þriðjudag og Englandi þarnæsta laugardag. Það er góður andi í hópnum. „Það er virkilega góð stemning, það er alltaf gaman að koma saman með landsliðinu.“
Leikirnir eru liðir í undankeppni HM 2027. Leikurinn við Úkraínu er afar mikilvægur, en búast má við að liðin berjist um þriðja sætið í undanriðinum allt til enda. Það getur skipt sköpum upp á framhaldið í umspili um sæti á mótinu.
„Þetta er mun betra lið en margir gera sér grein fyrir og mjög mikilvægt að ekkert vanmat sé í gangi,“ sagði Arna um Úkraínska liðið.
Sjálf var hún meidd gegn Spáni og Englandi í síðasta landsliðsverkefni en hefur nú náð sér. „Staðan á mér er góð, ég er búin að vera að æfa á fullu.“
