Höskuldur eftir jafntefli í Víkinni – „Það var súrt að fá þetta svona“

„Ég segi bara sterkt stig á erfiðum útivelli,“ sagði Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks eftir 1-1 jafntefli gegn Víkingi í Bestu deild karla.
Gestirnir úr Kópavogi byrjuðu leikinn af krafti og komust yfir strax á 4. mínútu þegar Kristófer Ingi Kristinsson skoraði snemma marks. Breiðablik hélt forystunni lengi vel og var skipulagt í sínum varnarleik.
Víkingar sóttu meira þegar leið á leikinn og fengu nokkur góð færi til að jafna. Það var svo á 71. mínútu að Gylfi Þór Sigurðsson steig fram og skoraði jöfnunarmarkið fyrir heimamenn. Anton Ari Einarsson gerði sig þá sekan um slæm mistök þegar hann hreinsaði beint í fætur gylfi.
„Þeir lágu vel á okkur í seinni og við náðum ekki að fylgja eftir góðum fyrri hálfleik þar sem við náðum að stíga á þá. Það var súrt að fá þetta svona.“
„Mér fannst við vera með leikinn á okkar forsendum í fyrri hálfleik.“
