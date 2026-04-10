Gylfi svekktur og var hissa á fréttum gærdagsins – „Strákarnir sýndu mér frétt“

„Svekkjandi að vinna ekki leikinn, jákvætt að koma til baka. Skemmtilegur og erfiður leikur ,“ sagði Gylfi Þór Sigurðsson eftir 1-1 jafntefli Víkings og Breiðabliks í fyrsta leik Bestu deildarinnar í kvöld.
Gestirnir úr Kópavogi byrjuðu leikinn af krafti og komust yfir strax á 4. mínútu þegar Kristófer Ingi Kristinsson skoraði snemma marks. Breiðablik hélt forystunni lengi vel og var skipulagt í sínum varnarleik.
Víkingar sóttu meira þegar leið á leikinn og fengu nokkur góð færi til að jafna. Það var svo á 71. mínútu að Gylfi Þór Sigurðsson steig fram og skoraði jöfnunarmarkið fyrir heimamenn. Anton Ari Einarsson gerði sig þá sekan um slæm mistök þegar hann hreinsaði beint í fætur Gylfa.
„Mér fannst við líklegri til þess að skora, það er gott að koma til baka. Í fyrri hálfleik fannst mér vanta gæði og ró hjá okkur á síðasta þriðjung, færa boltann hraðar.
Í gær bárust fréttir af því að Gylfi væri meiddur og myndi ekki spila leikinn, þær fréttir komu honum á óvart.
„Fram að gærdeginum leit ekki út fyrir að ég myndi spila. Strákarnir sýndu mér frétt í gær að ég væri ekki að fara að spila þegar ég var að fara að spila, ég hafði nóg að gera. Skrokkurinn er þreytutr og aumur.“
