Gylfi bjargaði stigi fyrir Víking í fyrsta leik Bestu deildarinnar

Víkingur Reykjavík og Breiðablik skildu jöfn, 1-1, í fyrsta leik Bestu deildar karla árið 2026.
Gestirnir úr Kópavogi byrjuðu leikinn af krafti og komust yfir strax á 4. mínútu þegar Kristófer Ingi Kristinsson skoraði snemma marks. Breiðablik hélt forystunni lengi vel og var skipulagt í sínum varnarleik.
Víkingar sóttu meira þegar leið á leikinn og fengu nokkur góð færi til að jafna. Það var svo á 71. mínútu að Gylfi Þór Sigurðsson steig fram og skoraði jöfnunarmarkið fyrir heimamenn. Anton Ari Einarsson gerði sig þá sekan um slæm mistök þegar hann hreinsaði beint í fætur Gylfa.
Eftir markið jókst spennan og bæði lið reyndu að sækja sigurmark, en án árangurs. Niðurstaðan varð því jafntefli í opnunarleik tímabilsins.