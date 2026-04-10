Eigendur Liverpool telja að Slot eigi að halda áfram á næstu leiktíð

Eigendur Liverpool, Fenway Sports Group, hafa enn fullt traust á Arne Slot þrátt fyrir nýlegt tap liðsins. Telegraph segir frá.
Samkvæmt heimildum telja eigendurnir að Slot, sem er 47 ára, sé rétti maðurinn til að stýra félaginu áfram og muni halda starfi sínu á næsta tímabili.
Liverpool hefur átt erfitt uppdráttar undanfarið og tapaði enn einum leiknum í vikunni, sem hefur aukið umræðu um stöðu stjórans.
Þrátt fyrir það virðist stjórn félagsins ekki hafa áhyggjur og er tilbúin að gefa Slot meiri tíma til að byggja upp liðið. Hann tók við starfinu með miklar væntingar og er enn í því ferli að móta sitt lið.
Traust eigenda gæti reynst lykilatriði fyrir Slot á komandi mánuðum, þar sem Liverpool reynir að ná stöðugleika og bæta árangur sinn bæði innanlands og í Evrópu.