Arne Slot segist finna fyrir miklum stuðningi í starfi

Arne Slot segir að hann finni enn fyrir sterkum stuðningi frá stjórnendum og stuðningsmönnum Liverpool þrátt fyrir erfiða viku.
Liverpool tapaði bæði gegn Manchester City og Paris Saint-Germain, sem hefur leitt til þess að sumir hafa farið að velta fyrir sér framtíð Slot hjá félaginu. Liðið þarf nú lítið kraftaverk til að snúa við tveggja marka tapi gegn PSG í síðari leik liðanna í Meistaradeildinni.
Slot segir þó að hann finni fyrir trausti innan félagsins. „Ég hef sagt þetta oft áður, en ég finn fyrir miklum stuðningi, ekki aðeins frá eigendum heldur einnig frá Richard og Michael, og jafnvel frá stuðningsmönnum,“ sagði hann.
Hann benti á að stuðningsmenn hafi staðið þétt við bakið á liðinu þrátt fyrir 4-0 tap gegn City. „Þeir sungu fyrir okkur og hvöttu okkur áfram, jafnvel eftir erfiðan leik.“
Liverpool hefur nú beint sjónum sínum að því að ná sæti í topp fimm í Premier League eftir að titilvonir liðsins dvína. Slot segir að félagið skilji stöðuna og að hann njóti áfram fulls stuðnings á Anfield.