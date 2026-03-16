Sorglegt andlát – Tvítugur drengur fallinn frá eftir hetjulega baráttu við krabbamein

Tyrkneska félagið Istanbulspor syrgir nú ungan leikmann sinn, Baran Alp Vardar, sem er látinn aðeins 20 ára að aldri eftir baráttu við krabbamein.
Vardar, sem lék sem miðvörður, var talinn mjög efnilegur leikmaður hjá félaginu en þurfti að setja feril sinn á ís þegar hann hóf krabbameinsmeðferð fyrir nokkru. Istanbulspor staðfesti andlát hans í tilkynningu á samfélagsmiðlum.
„Við erum í miklum sársauka og djúpri sorg. Við syrgjum missi leikmanns okkar og kærs félaga, Baran Alp Vardar, sem hefur um tíma gengist undir krabbameinsmeðferð,“ sagði í yfirlýsingu félagsins.
Þrátt fyrir ungan aldur náði Vardar að spila með aðalliði Istanbulspor þegar liðið lék í efstu deild Tyrklands tímabilið 2023–24. Hann kom fyrst inn á sem varamaður í leikjum gegn Alanyaspor og Sivasspor áður en hann fékk sitt fyrsta tækifæri í byrjunarliðinu gegn stórliðinu Fenerbahce í maí 2024.
Eftir það þurfti hann hins vegar að leggja skóna til hliðar tímabundið vegna veikinda sinna og spilaði ekki fleiri leiki með aðalliðinu. Istanbulspor leikur nú í næstefstu deild Tyrklands, Trendyol 1. Lig, þar sem liðið er í 14. sæti af 20 liðum eftir 31 leik.
Andlát Vardar hefur vakið mikla sorg meðal stuðningsmanna, leikmanna og starfsmanna félagsins.