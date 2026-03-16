Laporta endurkjörinn – Leikmenn mættu að kjósa eftir leik

Joan Laporta hefur verið endurkjörinn forseti Barcelona til næstu fimm ára eftir sigur á Victor Font í kosningum félagsins.
Kosið var í gær og Laporta fékk 32.934 atkvæði af 48.480 greiddum atkvæðum, en Font hlaut 14.385. Kjörsókn var 42,34 prósent.
„Það er frábært að sjá að félagsmenn geti enn valið hverjir leiða félagið. Þessi ástríða gerir Barcelona einstakt,“ sagði Laporta eftir sigurinn.
Kosningin fór fram sama dag og Barcelona vann 5-2 sigur á Sevilla í La Liga. Þjálfarinn Hansi Flick og leikmenn á borð við Raphinha, Pedri og Dani Olmo kusu eftir leikinn.
Laporta var einnig forseti félagsins á árunum 2003 til 2010 og sneri aftur í embættið árið 2021.