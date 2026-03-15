fbpx
Sunnudagur 15.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Áætlunin varðandi Hojlund klár

90 Mínútur

Íþróttavikan: Blikarnir Höskuldur Gunnlaugs og Ívar Örn í góðum gír tæpum mánuði fyrir mót

433
433Sport

Leikmenn Breiðabliks spurðir út í umræðuna um yfirburði Víkings – „Gott að hafa breidd en þú þarft að halda öllum góðum líka“

433
Sunnudaginn 15. mars 2026 15:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Höskuldur Gunnlaugsson og Ívar Örn Árnason, leikmenn Breiðabliks, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Í aðdraganda Bestu deildarinnar hefur mikið verið talað um að Víkingur hafi mikla yfirburði og muni jafnvel verja titil sinn örugglega. Upplifa þeir að bilið upp í Víking sé svo mikið?

„Nei ég myndi nú ekki segja það. Stærsta bilið er að þeir eru komnir með næstum þrjú lið, breiddin er slík. Það þýðir að þeir eru að búast við miklu álagi í Evrópu,“ sagði Ívar.

„Þetta er líka mjög stórt verkefni fyrir þjálfarann. Það er gott að hafa breidd en þú þarft að halda öllum góðum líka. Ég myndi ekki segja að stökkið gæðalega séð með ellefu leikmenn inni á vellinum sé mikið milli Breiðabliks og Víkings og Stjörnunnar í dag.“

Höskuldur tók undir þetta.

„Af minni reynslu er oft skrýtið hvað í enda dags skiptir máli. Í fyrra var ekki vesenið að mæta í stóru leikina og vinna þá. Við söfnum flestum stigum af þessum stóru liðum innbyrðis. Í fyrra vorum við með dræma stigasöfnun gegn liðum í neðri hlutanum, sem á endanum telur bara fleiri leiki, samanborið við 2024 þar sem við vorum að ná að sigla heim öllum erfiðu leikjunum, hvort sem þeir voru á grasi eða ekki.“

Víkingur og Breiðablik mætast í fyrsta leik mótsins.

„Þó ég sé mjög peppaður fyrir 10. apríl þá vinnst þetta ekki þar. Heilt yfir snýst þetta um að ná að sýna stöðugt sínar bestu hliðar. Ég horfi því lítið til samanburðar á milli þessara liða. Þetta snýst um hvaða lið getur farið á run og gert það sem sjálfbærast. Það hefur sýnt sig í enda dags að það vinni mótið.“

Þátturinn er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

