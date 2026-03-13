United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar

Manchester United hefur fylgst náið með portúgalska miðjumanninum Mateus Fernandes hjá West Ham, samkvæmt frétt Talksport.
Fernandes er 21 árs gamall og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína á miðjunni hjá Lundúnaliðinu. Talið er að njósnarar Manchester United hafi fylgst með leikjum hans að undanförnu þar sem félagið metur möguleikann á að reyna að fá hann til liðs við sig í sumar.
Samkvæmt fréttinni gæti Fernandes sjálfur einnig verið opinn fyrir félagaskiptum ef West Ham fellur úr ensku úrvalsdeildinni í lok tímabilsins. Í slíkri stöðu er talið líklegt að nokkrir lykilleikmenn liðsins myndu íhuga að leita sér nýrra áskorana.
Manchester United er sagður vera að skoða möguleikann á að styrkja miðjuna fyrir næsta tímabil og Fernandes er einn þeirra leikmanna sem félagið hefur á radarnum.
Engar formlegar viðræður hafa þó átt sér stað enn sem komið er, en áhugi United gæti aukist ef West Ham lendir í erfiðri stöðu í deildinni þegar líður á tímabilið.