United á eftir Fernandes sem gæti verið til sölu í sumar

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 13. mars 2026 16:00

Mateus Fernandes Getty Images

Manchester United hefur fylgst náið með portúgalska miðjumanninum Mateus Fernandes hjá West Ham, samkvæmt frétt Talksport.

Fernandes er 21 árs gamall og hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína á miðjunni hjá Lundúnaliðinu. Talið er að njósnarar Manchester United hafi fylgst með leikjum hans að undanförnu þar sem félagið metur möguleikann á að reyna að fá hann til liðs við sig í sumar.

Samkvæmt fréttinni gæti Fernandes sjálfur einnig verið opinn fyrir félagaskiptum ef West Ham fellur úr ensku úrvalsdeildinni í lok tímabilsins. Í slíkri stöðu er talið líklegt að nokkrir lykilleikmenn liðsins myndu íhuga að leita sér nýrra áskorana.

Manchester United er sagður vera að skoða möguleikann á að styrkja miðjuna fyrir næsta tímabil og Fernandes er einn þeirra leikmanna sem félagið hefur á radarnum.

Engar formlegar viðræður hafa þó átt sér stað enn sem komið er, en áhugi United gæti aukist ef West Ham lendir í erfiðri stöðu í deildinni þegar líður á tímabilið.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

