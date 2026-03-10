fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

Eddie Howe horfir í gamla félagið

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 10. mars 2026 08:00

Newcastle United hefur mikinn áhuga á að fá enska miðjumanninn Marcus Tavernier frá Bournemouth til liðs við sig.

Samkvæmt Teamtalk fylgist Newcastle grannt með stöðu hins 26 ára gamla leikmanns og gæti reynt að fá hann til félagsins þegar félagaskiptaglugginn opnar í sumar. Tavernier hefur verið mikilvægur leikmaður hjá Bournemouth og er þekktur fyrir fjölhæfni sína á miðjunni.

Hann getur leikið á nokkrum stöðum, bæði sem kantmaður og miðjumaður, sem gerir hann að áhugaverðum kosti fyrir félög sem vilja bæta dýpt og sveigjanleika í leikmannahópinn.

Newcastle er talið vilja styrkja miðjuna fyrir næsta tímabil þar sem félagið stefnir að því að halda áfram að berjast um efstu sæti ensku úrvalsdeildarinnar.

Eddie Howe þekkir alla króka og kima hjá Bournemouth þar sem hann var stjóri áður en hann tók við Newcastle.

