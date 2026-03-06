Þrír á blaði hjá Tottenham – Einn þeirra kemur til greina ef liðið fellur

Tottenham er þegar farið að skoða mögulega eftirmenn á stjórastólnum fyrir næsta tímabil og tveir þekktir knattspyrnustjórar eru sagðir efstir á óskalistanum.
Samkvæmt enskum miðlum eru Mauricio Pochettino, fyrrverandi stjóri Spurs, og Roberto De Zerbi meðal helstu kosta félagsins þegar breytingar verða á stjórnun liðsins í sumar. Pochettino þekkir vel til hjá Tottenham eftir að hafa stýrt liðinu á árunum 2014 til 2019, þar sem hann leiddi félagið meðal annars í úrslitaleik Meistaradeildarinnar.
De Zerbi hefur á síðustu árum vakið mikla athygli fyrir sókndjarfan leikstíl og árangur með liðum sínum og er talinn spennandi kostur fyrir félagið.
Í fréttum kemur einnig fram að Robbie Keane, fyrrverandi leikmaður Tottenham og núverandi stjóri ungverska félagsins Ferencváros, gæti komið til greina við sérstakar aðstæður.
Það gæti þó aðeins gerst ef Tottenham myndi falla úr ensku úrvalsdeildinni og niður í Championship, sem myndi breyta forsendum í leit félagsins að nýjum knattspyrnustjóra.
Igor Tudor stýrir Tottenham út tímabilið en liðið hefur tapað öllum leikjum frá því að hann tók við af Thomas Frank.