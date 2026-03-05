Velta fyrir sér möguleikunum ef Íran hættir við þátttöku á HM

Nú er því velt upp hvort Íran dragi sig úr keppni á HM í sumar vegna átakanna við Bandaríkin og Ísrael.
Málið er eðlilega eldfimmt, nú þegar aðeins þrír mánuðir eru í að HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó hefst.
Dragi Íran sig úr keppni þarf FIFA að taka ákvörðun um hvernig skal bregðast við. Það ku vera möguleiki á að Sameinuðu arabísku furstadæmin eða Írak fái sætið.
Verði hins vegar ákveðið að taka ekki inn annað lið eru mögulegt að G-riðill, riðill Írans, Nýja-Sjálands, Belgíu og Egyptalands, innihaldi aðeins þrjú lið á mótinu.