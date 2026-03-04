fbpx
Miðvikudagur 04.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fyrsta tap United undir stjórn Carrick kom í kvöld – Tíu lærisveinar Eddie Howe áttu sigurinn skilið

90 Mínútur

Íþróttavikan: Staðan tekin með Bjössa Hreiðars og Jóa Má þegar 6 vikur eru í þá Bestu

433
433Sport

Fyrsta tap United undir stjórn Carrick kom í kvöld – Tíu lærisveinar Eddie Howe áttu sigurinn skilið

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. mars 2026 22:18

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tíu leikmenn Newcastle unnu sanngjarnan sigur á Manchester United. Fyrsta tap United í sjöunda leik liðsins undir stjórn Michael Carrick.

Leikurinn var fjörugur í fyrri hálfleik en það markverðasta gerðist 45 mínútu þegar Jacob Ramsey fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt Það seinna gula fékk hann fyrir dýfu.

Newcastle fékk víti skömmu síðar þegar Bruno Fernandes braut klaufalega á Anthony Gordon. Gordon fór sjálfur á punktinn og skoraði af öryggi.

Flestir héldu að fyrri hálfleikurinn væri þá á enda en United fann tíma til að jafna. Aukaspyrna Bruno Fernandes rataði á kollinn á Casemiro sem skoraði.

Þrátt fyrir að vera manni færri var Newcastle ógnandi, það bar árangur á 90 mínútu þegar William Osula skoraði frábært mark eftir skyndisókn.

United er áfram í þriðja sæti en Aston Villa tapaði í kvöld.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 43 mínútum
Fyrsta tap United undir stjórn Carrick kom í kvöld – Tíu lærisveinar Eddie Howe áttu sigurinn skilið
433Sport
Fyrir 50 mínútum
Segir þetta styrkleikamerki eftir kvöldið – „Arsenal getur haldið áfram að spila illa og samt unnið leiki“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Chelsea slátraði Aston Villa – Arsenal færist nær titlinum eftir vonbrigði hjá City
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Trump spurður út í Íran og þátttöku þeirra á HM í sumar – „Mér er eiginlega alveg sama“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Mikael tók upp símann í gærkvöldi og fékk frétt breytt – „Það vilja allir jafnrétti alls staðar, þetta er mesta meðvirkni sem ég hef séð“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Upplýsa um furðulegt ákvæði sem er í samningum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fela færslur þar sem kallað er eftir því að Parker missi vinnuna
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Neitar að skrifa undir og vill til Englands – United hefur horft til hans

Mest lesið

Saddam Hussein muldraði þessi orð fyrir munni sér áður en hann var hengdur
Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar
Haukur Guðmundsson er látinn
Sigurjón hitti eldri konu í Krónunni – Það sem hún sagði um Ingu Sæland vakti athygli hans
Kynlífsstellingin sem konur virðast hata en karlar elska

Nýlegt

Vísar staðhæfingu Dags um Davíð á bug – „Ég kannast ekki við þetta“
Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Undarleg sjálfsvígsalda erlendra karla á Pattaya – „Borgin tyggur fólk og spýtir því út auralausu“
Ronaldo flúði Sádi-Arabíu í nótt
Neitar að skrifa undir og vill til Englands – United hefur horft til hans
Rosaleg skuldastaða í Eyjum vekur enn á ný athygli – Tekjur jukust hressilega á milli ára
„Óvissuferð“ til Íslands hafði óvæntan endi
Sex Íslendingar sem tengjast fjölskylduböndum ákærðir fyrir hrottalega frelsissviptingu sem þykir vart eiga sér hliðstæðu í íslenskum rétti
Ósáttur eftir að ummæli hans voru fölsuð – Ætlar á HM þrátt fyrir innrás í Íran
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Gerrard ósáttur með Liverpool – Segir að Arne Slot verði að setja þennan í byrjunarliðið
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Fullyrðir að Liverpool hafi haft samband vegna sonar síns

Fullyrðir að Liverpool hafi haft samband vegna sonar síns
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Vill til Spánar þrátt fyrir áhuga enskra stórliða
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Harry Maguire dæmdur sekur fyrir að hafa ráðist á löreglu og viljað svo múta henni
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ástæður fyrir brotthvarfi Ejub fjárhagslegar

Ástæður fyrir brotthvarfi Ejub fjárhagslegar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Sneri aftur á hliðarlínuna 77 ára gamall – „Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik“

Sneri aftur á hliðarlínuna 77 ára gamall – „Ég fann fyrir fiðringnum og stressinu fyrir leik“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
London og Manchester koma til greina fyrir ungan leikmann Brighton
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Leikmaður United fær sekt, bann og þarf að sækja námskeið – Kallaði leikmann hommastrák

Leikmaður United fær sekt, bann og þarf að sækja námskeið – Kallaði leikmann hommastrák
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Ejub kveðjur Hafnarfjörðinn
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Er klár í að taka stærra skref í sumar – Áhugi frá Manchester
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Youtube-stjarna fjárfestir í ensku knattspyrnufélagi

Youtube-stjarna fjárfestir í ensku knattspyrnufélagi
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Hemmi Hreiðars að springa úr stolti – „Vinnusemi, metnaður og dugnaður hefur komið þér þangað sem þú ert“

Hemmi Hreiðars að springa úr stolti – „Vinnusemi, metnaður og dugnaður hefur komið þér þangað sem þú ert“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Íranskar landsliðskonur mótmæltu – Myndband
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sigurður segir ljóst að Þóra hafi staðið að baki bréfinu í aðdraganda brotthvarfs hans – „Ég hefði aldrei valið Þóru aftur“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Líklegt að Liverpool taki slaginn við Börsunga í sumar

Líklegt að Liverpool taki slaginn við Börsunga í sumar
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Myndband: Henderson gjörsamlega brjálaður eftir leik í gær – Þurftu að halda aftur af honum
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Guardiola skýtur á Arne Slot
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Íslandi brá fyrir í ótrúlegri upprifjun – Var með klámstjörnu og notaði það allra heilagasta til að hrekkja vin sinn
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“

Arteta ósáttur: ,,Það pirrar mig“
433Sport
Í gær

England: Liverpool tapaði gegn botnliðinu

England: Liverpool tapaði gegn botnliðinu
433Sport
Í gær
Jardim kominn í nýtt starf
433Sport
Í gær

Gríðarlega metnaðarfullir og horfa óvænt til Liverpool

Gríðarlega metnaðarfullir og horfa óvænt til Liverpool
433Sport
Í gær
Svakalegir yfirburðir Spánverja í leiknum í kvöld
433Sport
Í gær
Steini Halldórs eftir stórt tap: ,,Slökkvum á okkur og þá refsa þær“
433Sport
Í gær

Ísland sá aldrei til sólar gegn Spánverjum

Ísland sá aldrei til sólar gegn Spánverjum
433Sport
Í gær

Palmer verður klár

Palmer verður klár
433Sport
Í gær
Lygasögur á kreiki varðandi Ronaldo
433Sport
Í gær
Eigandinn skrautlegi sýndi áhuga bara því Manchester City sýndi áhuga – ,,Hafði ekki hugmynd um hvernig ég ætti að dæma fótboltamann“