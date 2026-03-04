Fyrsta tap United undir stjórn Carrick kom í kvöld – Tíu lærisveinar Eddie Howe áttu sigurinn skilið

Tíu leikmenn Newcastle unnu sanngjarnan sigur á Manchester United. Fyrsta tap United í sjöunda leik liðsins undir stjórn Michael Carrick.
Leikurinn var fjörugur í fyrri hálfleik en það markverðasta gerðist 45 mínútu þegar Jacob Ramsey fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt Það seinna gula fékk hann fyrir dýfu.
Newcastle fékk víti skömmu síðar þegar Bruno Fernandes braut klaufalega á Anthony Gordon. Gordon fór sjálfur á punktinn og skoraði af öryggi.
Flestir héldu að fyrri hálfleikurinn væri þá á enda en United fann tíma til að jafna. Aukaspyrna Bruno Fernandes rataði á kollinn á Casemiro sem skoraði.
Þrátt fyrir að vera manni færri var Newcastle ógnandi, það bar árangur á 90 mínútu þegar William Osula skoraði frábært mark eftir skyndisókn.
United er áfram í þriðja sæti en Aston Villa tapaði í kvöld.