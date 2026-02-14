Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“

Daníel Hafsteinsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var Gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni.
Daníel var á sínu fyrsta tímabili með Víkingi í fyrra. Liðið var í smá brasi framan af móti en tók svo við sér og rústaði deildinni í raun að lokum.
Það varð vendipunktur þegar liðið tapaði Evrópueinvígi við Bröndby úti í Kaupmannahöfn, eftir að hafa leitt 3-0 eftir fyrri leikinn í Reykjavík.
„Við hefðum getað farið skrefi lengra í Evrópu en það var samt ákveðin sprengja í að ná þessum titli, að detta út þarna. Við komum gíraðir eftir það. Deildin var það eina sem var eftir,“ sagði Daníel.
Menn voru þó eðlilega afar langt niðri eftir leikinn við Bröndby.
„Ég hef eiginlega aldrei geta lýst því nákvæmlega hvað gerðist. Ég er alveg sjálfsgagnrýnin og átti klárlega að gera betur í einu markinu allavega. Maður tekur þetta aðeins inn á sig, þegar maður á eitthvað í mörkunum.
Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn. Þetta var eins og jarðarför,“ sagði Daníel.
