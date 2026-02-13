Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við

Belgíska fyrirsætan Rose Bertram lenti á sínum tíma í miklu fjölmiðlafári vegna meintrar áætlunar sinnar varðandi knattspyrnustjörnuna Kylian Mbappe. Fjallað er um þetta á íþróttasíðum breska blaðsins Daily Star.
Bertram, sem áður var í sambandi með hollenska landsliðsmanninum Gregory van der Wiel, var orðuð við Mbappe árið 2022 skömmu eftir sambandsslit. Í kjölfarið hélt franskur bloggari því fram að hún hygðist eignast barn með leikmanninum til að tryggja framtíð sína.
Fullyrðingarnar vöktu mikla athygli á netinu og urðu til þess að Bertram varð fyrir netníði. Hún brást við á samfélagsmiðlum og hafnaði ásökununum alfarið.
„Ekkert af því sem hefur verið sagt eða skrifað er satt,“ skrifaði hún og gagnrýndi harðlega neteinelti og sögusagnir sem gætu skaðað mannorð og fjölskyldu.
Bertram hefur síðan byggt upp farsælan feril sem fyrirsæta og starfað fyrir alþjóðleg vörumerki á borð við H&M og L’Oréal.
Hún hefur jafnframt talað fyrir fjölbreytileika í tískuheiminum og mikilvægi þess að brjóta niður staðalímyndir.