Furðaði sig á vini sínum í beinni – „Helgi, ég er ekkert að reyna að skora nein stig“

Hjálmar Örn og Helgi Jean, sem halda úti hinu geysivinsæla hlaðvarpi HæHæ, voru gestir Helga Fannars í Íþróttavikunni.
Það eru tveir mánuðir í að Besta deildin hefjist. Hjálmar telur að KR muni fljúga hátt í sumar eftir dapurt síðasta tímabil.
„Óskar Hrafn fékk alla með sér síðasta sumar. Ég ætla að segja topp þrír, ég held að þetta eigi eftir að smella í sumar.“
Helgi furðaði sig á þessari spá Hjálmars. „Af hverju ert þú að reyna að skora einhver stig í Vesturbænum?“ spurði hann.
„Helgi, ég er ekkert að reyna að skora nein stig,“ svaraði Hjálmar um hæl.
„Það er eins og þú sért að skilja og reyna að ná í einhverja konu í Vesturbæ,“ sagði Helgi.
„Maður þarf að halda öllum möguleikum opnum,“ sagði Hjálmar og skellti upp úr.
Meira í spilaranum.