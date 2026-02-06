Botnar ekkert í þessari ákvörðun Arnars undanfarið ár – Telur ekki hægt að réttlæta þetta

Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, botnar ekki í því að Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, sleppi því að velja Gylfa Þór Sigurðsson í hóp sinn.
Gylfi hefur ekki spilað landsleik frá því að Arnar tók við liðinu, Gylfi var frábær með Víkingi á síðustu leiktíð eftir að Kári borgaði metfé fyrir hann frá Val.
„Ég hafði engar áhyggjur af þessu, þetta var no brainer. Við vorum meðvitaðir um að hann fékk gagnrýni í byrjun, við vorum meðvitaðir um að hann væri ekki að spila sinn besta leik. Við vorum að biðja hann um að gera hluti sem eru ekki honum eðlislægir,“ sagði Kári í viðtali við Chess after Dark.
Kári fór yfir það að síðasta sumar að Gylfi hefði ekki byrjað vel en svo hafi Sölvi Geir Ottesen fært hann til á miðsvæðinu. „Við ætluðumst til að hann væri framar og myndi skila sér inn í teig, honum líður ekki vel að gera það. Hann biður eftir skotinu fyrir utan, Sölvi spottaði vel hvernig hann breytti og vitir menn að Gylfi varð besti leikmaðurinn í deildinni.“
Árið á undan hafði Gylfi hafnað Víking og valið að fara í Val. „Ég reyndi að fá hann þegar hann fór í Val, hann valdi Val þá og taldi held ég líklegra að Arnar Grétarsson yrði langlífari í starfi en Arnar Gunnlaugs. Svo var Arnar Grétars rekinn og Arnar Gunnlaugs kláraði tímabilið með okkur.“
Kári var öruggur á því að Víkingur yrði Íslandsmeistari með komu Gylfa. „Hann var ekki að fara að skipta yfir í Víking og ekki vinna. Það sem við sáum frá honum í lokin var sá Gylfi sem ég þekki, hann er ekkert í eðlilega góðu standi.“
Kári var svo spurður að því hvort Arnar Gunnlaugsson ætti að velja Gylfa í landsliðið. „Bara allan daginn, við erum ekki með það góðan hóp að þú getir réttlætt að Gylfi sé ekki þarna. Margir tala um hann sem besta landsliðsmann okkar frá upphafi, hann kann að vinna leiki og draga vagninn. Við erum búnir að færa hann aftar á miðjuna, góður á bolta og vinnusamur. Hann getur klárað leiki.“