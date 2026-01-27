Spánverjarnir staðfesta kaup á Sigurði Bjarti

Sigurður Bjartur Hallsson er orðinn leikmaður Mérida AD og hefur skrifað undir samning við spænska félagið sem gildir til júní 2028, með möguleika á framlengingu um eitt ár til viðbótar. Hann kemur til félagsins frá FH.
Hann kemur til Mérida eftir að hafa varið öllum ferli sínum hingað til á Íslandi. Hann lék meðal annars með KR og Grindavík, áður en hann gekk til liðs við FH á síðasta tímabili.
Þar vakti hann mikla athygli með frammistöðu sinni, skoraði 17 mörk og lagði upp tvö til viðbótar.
„Hann er þegar byrjaður að æfa með nýjum liðsfélögum sínum hjá Mérida og mætir fullur metnaðar í þetta nýja ævintýri. Félagið bindur miklar vonir við framlag hans á næstu árum,“ segir á vef félagsins.