Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal meistari þrátt fyrir tapið gegn United sem fer í Meistaradeildina – Vonbrigði Liverpool í vændum og algjörar hörmungar hjá Tottenham

Arsenal mun vinna enska meistaratitilinn á þessu tímabili þrátt fyrir 3-2 tap gegn Manchester United á sunnudag, samkvæmt Ofurtölvunni.
Sjö stiga forskot Arsenal á Manchester City og Aston Villa var sjö stig fyrir helgina en er nú aðeins fjögur. Því er þó spáð að Skytturnar haldi út.
United nær Meistaradeildarsæti miðað við þetta, endar í fjórða sæti. Chelsea og Liverpool er spáð fimmta og sjötta sæti, á meðan Tottenham er spáð 14. sæti.
Sunderland og Leeds United eru talin halda sæti sínu í úrvalsdeildinni en Wolves, Burnley og West Ham falla samkvæmt Ofurtölvunni góðu.