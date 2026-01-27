Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns

Romeo og Cruz Beckham virðast skjóta á eldri bróður sinn, Brooklyn, en harðar deilur milli hans og foreldra sinna, David og Victoriu, hafa verið í brennidepli undanfarna daga.
Cruz birti myndband á TikTok þar sem hann og Romeo sátu í bíl ásamt kærustum sínum, Jackie Apostel og Kim Turnbull, og sungu.
„Ímyndaðu þér að hata, á meðan við erum bara svona,“ sungu þau og margir túlka þetta sem skot á Brooklyn. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og skiptust aðdáendur í fylkingar í athugasemdum.
Deilan blossaði upp eftir að Brooklyn sakaði foreldra sína, David og Victoriu Beckham, um að hafa reynt að grafa undan sambandi hans við eiginkonu sína, Nicolu Peltz. Er hann þá einnig ósáttur við hegðun þeirra í kringum brúðkaup sitt og Peltz. Hélt hann því þá fram að bræður hans hafi lokað á sig, sem stenst enga skoðun samkvæmt þeim.
Romeo og Cruz halda því fram að Brooklyn hafi sjálfur fyrst lokað á fjölskylduna. Þeir standa þétt við bak foreldra sinna.