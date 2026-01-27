Juventus skoðar þrjá sóknarmenn í enska boltanum

Juventus heldur áfram að kanna möguleika sína á sóknarstyrkingum og hefur áhuga á fleiri leikmönnum. Samkvæmt Gazzetta dello Sport er ítalska stórliðið einnig með Federico Chiesa, leikmann Liverpool, á óskalistanum, auk hollenska sóknarmannsins Joshua Zirkzee sem leikur með Manchester United.
Chiesa, sem er 28 ára gamall og landsliðsmaður Ítalíu, hefur verið orðaður við endurkomu til Serie A, á meðan Zirkzee, 24 ára, hefur verið í umræðunni vegna óvissrar stöðu sinnar hjá United.
Auk þeirra hefur Juventus einnig kannað stöðuna á franska sóknarmanninum Randal Kolo Muani. Hann er nú á láni hjá Tottenham frá Paris Saint-Germain út yfirstandandi tímabil, en Juventus hefur haft samband til að fá frekari upplýsingar um möguleg félagaskipti.
Juventus virðist því halda öllum valkostum opnum í leit að rétta sóknarmanninum fyrir næsta tímabil, eftir að nokkur fyrri markmið félagsins hafa reynst erfið í framkvæmd.