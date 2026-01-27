Gengur líka betur utan vallar hjá United – Enginn músaskítur á Old Trafford lengur

Það er að ganga betur bæði á vellinum og í eldhúsinu hjá Manchester United.
Endurvakning liðsins, sem fylgdi glæsilegum sigri á Arsenal um helgina eftir óvæntan sigur á Manchester City undir stjórn nýs knattspyrnustjóra, Michael Carrick, kemur eftir erfiðan tveggja ára kafla. Ekki aðeins í leiknum sjálfum heldur einnig í rekstri Old Trafford.
Í desember 2024 greindi Daily Mail Sport frá því að Manchester United hefði fengið einnar stjörnu einkunn fyrir hreinlæti í matvælarekstri, sem er lægsta mögulega einkunn.
Það kom í kjölfar þess að gestum var gefið hrátt kjúklingakjöt á fyrirtækjaviðburði, sem leiddi til veikinda hjá nokkrum gestum á sýningu um öryggi, heilsu og umhverfi.
Eftirlitsaðilar kröfðust verulegra úrbóta og United vonaðist til að fá fimm stjörnu einkunnina sína endurheimta, líkt og tíðkast hjá flestum félögum í úrvalsdeildinni.
Endurúttekt leiddi þó í ljós fleiri vandamál, þar á meðal myglu í uppþvottavél, fitu sem lak niður veggi og ryðgaðar hillur í geymslu. Í stað fullkominnar einkunnar fékk félagið fjórar stjörnur og lofaði skjótum úrbótum á aðstöðunn
Hins vegar leiddi síðari úttekt, sem fór fram síðar á síðasta ári, til þess að einkunnin féll niður í tvær stjörnur eftir að músaskítur fannst á sjö svæðum innan leikvangsins. Þar á meðal var No 7 Suite-salurinn, sem er lýst á heimasíðu félagsins sem einu stílhreinasta rými Sir Bobby Charlton-stúkunnar, þar sem verð miðans byrjar á 550 pundum á mann. Þá fannst einnig mikið magn af músaskít í glæsilega Manchester Suite-salnum.
Starfsfólk félagsins á að hafa orðið slegið yfir niðurstöðunum, en samkvæmt Daily Mail hefur það síðan unnið af gríðarlegum krafti að því að bæta aðstöðuna. Sú vinna bar loks árangur fyrr í þessum mánuði þegar nýjasta úttekt skilaði Manchester United aftur fimm stjörnu einkunn.