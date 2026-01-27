City farið að fylgjast vel með stöðu Trent

Manchester City fylgist náið með stöðu enska bakvarðarins Trent Alexander-Arnold, en óvissa ríkir um framtíð hans hjá Real Madrid. Þetta kemur fram hjá Teamtalk.
Alexander-Arnold, sem er 27 ára gamall, en sögusagnir um möguleg félagaskipti hafa aukist að undanförnu.
City er sagður vera meðal þeirra félaga sem hafa áhuga á að tryggja sér undirskrift hægri bakvarðarins, sérstaklega ef staða hans hjá Real Madrid breytist ekki á næstu mánuðum. Pep Guardiola hefur áður sýnt mikinn áhuga á tæknilegum og sóknarsinnaðum varnarmönnum, og myndi Alexander-Arnold falla vel að leikstíl City.
Alexander-Arnold hefur átt farsælan feril, fyrst hjá Liverpool fór til Real Madrid í sumar, og hefur verið fastamaður í enska landsliðinu um árabil. Óvissa um framtíð hans gæti leitt til mikillar samkeppni á félagaskiptamarkaðnum ef Real Madrid ákveður að leyfa honum að fara.
Manchester City heldur þessu opnu og gæti brugðist hratt við ef tækifæri gefst til að fá einn besti bakvörð heims til liðs við sig.