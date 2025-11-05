Linda Líf til Svíþjóðar

Linda Líf Boama, leikmaður Víkings, hefur skrifað undir samning við Kristianstads DFF. Linda gerir þriggja ára samning við félagið. Kristiandstads leikur í efstu deild í Svíþjóð og situr í 6.sæti þegar tvær umferðir eru eftir í deildinni.
Linda er sóknarmaður fædd árið 2001, spilaði með Víking frá 4.flokki og spilaði sinn fyrsta meistaraflokksleik fyrir HK/Víking árið 2017. Hún hefur á ferli sínum í meistaraflokki spilað 155 leiki og gert í þeim 74 mörk.
Linda Líf spilaði sinn 100. leik fyrir Víking nú í haust en hún hefur verið lykilleikmaður í allri uppbyggingu og á stóran þátt í velgengni liðsins undanfarin ár.
Linda varð bikarmeistari með Víking árið 2023 og liðið varð Lengjudeildarmeistari og tók skrefið uppí Bestu deildina. Víkingur lenti í þriðja sæti á fyrsta ári sínu í Bestu deildinni og tók síðan fimmta sætið eftir brösuga byrjun á mótinu í ár.
Linda á 12 leiki og 3 mörk í leikjum fyrir yngri landslið Íslands og við hlökkum til að sjá hana bæta við sig leikjum fyrir Íslands hönd.