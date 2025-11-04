fbpx
Þriðjudagur 04.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Hafði gaman af því að Haaland hefði stolið fagninu hans um helgina – „Ég gekk svo þeir gætu hlaupið“

90 Mínútur

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

433
433Sport

Þjálfari Alberts Guðmundssonar rekinn úr starfi

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 4. nóvember 2025 11:00

Getty Images

Stefano Pioli hefur verið rekinn úr starfi sem þjálfari Fiorentina en gengi liðsins í upphafi tímabils hefur verið slakt.

Pioli er rekinn eftir tíu umferðir í Seriu A þar sem liðið hefur ekki unnið leik.

Albert Guðmundsson er leikmaður Fiorentina en hann hefur verið inn og út úr byrjunarliðinu í upphafi tímabils.

Albert var keyptur til Fiorentina í sumar en hann var á láni hjá félaginu frá Genoa á síðustu leiktíð.

Nú er ljóst að Fiorentina þarf að finna arftaka hans en eftir úrslit helgarinnar var ákveðið að reka Pioli.

