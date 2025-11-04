fbpx
Þriðjudagur 04.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Gengið í gegnum endurnýjun lífdaga og Manchester United íhugar nú að fá hann

90 Mínútur

Íþróttavikan: Rúnar Kristins gerir upp tímabilið og skorar á KSÍ

433
433Sport

Leikmaður Arsenal í sögubækurnar

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 4. nóvember 2025 21:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Max Dowman varð í kvöld yngsti leikmaður í sögu Meistaradeildarinnar, er hann kom inn á fyrir Arsenal gegn Slavia Prag.

Dowman lék um 20 mínútur í þægilegum 0-3 sigri Skyttanna, sem eru með fullt hús stiga eftir fjóra leiki í Meistaradeildinni.

Hann er aðeins 15 ára og 308 daga og setti þar með met með því að koma inn á. Metið átti Youssoufa Moukoko, þá leikmaður Dortmund, en hann var 16 ára og 18 daga er hann spilaði fyrsta leikinn í Meistaradeildinni.

Dowman hefur þrátt fyrir ungan aldur verið viðloðinn aðallið Arsenal á þessari leiktíð og heillað marga í þeim leikjum sem hann hefur spilað.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Leikmaður Arsenal í sögubækurnar
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Liverpool vann Real Madrid – Ríkjandi meistarar töpuðu
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Gengið í gegnum endurnýjun lífdaga og Manchester United íhugar nú að fá hann
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Ronaldo uppljóstrar um leyndarmál á bak við trúlofunina – „Þá komu börnin mín inn“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Sjáðu harkalegar möttökur sem Trent fékk á Anfield og viðbrögð hans
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Afar þægilegt hjá Arsenal í Tékklandi – Markalaust á Ítalíu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ronaldo með vísbendingar um endalokin – „Ég mun örugglega gráta“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Birtir nektarmyndir í skugga fjaðrafoks og skilnaðar – Eiginmaðurinn fékk nóg vegna andlegs ferðalags hennar

Mest lesið

Birtir nektarmyndir í skugga fjaðrafoks og skilnaðar – Eiginmaðurinn fékk nóg vegna andlegs ferðalags hennar
Organista Glerárkirkju sagt upp störfum – „Ég var þrjóskur miðaldra karlmaður“
Hannes ákærður fyrir kynferðisbrot í Múlaborg
Guðni ómyrkur í máli – Þetta sér hann hvergi annars staðar en á Íslandi
Kristbjörg kemur til dyranna eins og hún er klædd: „Enginn farði, engin myndvinnsla, engin fullkomin sjónarhorn“

Nýlegt

Albert telur að verið sé að aumingjavæða unga íslenska drengi og tekur dæmi
„Það svíður mig að ævistarf sé glæpavætt“
Örn sakfelldur fyrir vörslu á grófu barnaníðsefni – Slapp við ákæru fyrir að misnota börn fyrir 32 árum síðan þrátt fyrir játningu
Rakel var á flugvelli þegar hún heyrði athyglisvert samtal: „Þarna stóð ég grunnskólakennarinn við hlið þeirra og sagði ekki orð“
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
Borðvél sem þýðir bók á örfáum sekúndum
Birtir nektarmyndir í skugga fjaðrafoks og skilnaðar – Eiginmaðurinn fékk nóg vegna andlegs ferðalags hennar
Varpar sprengju fyrir stórleikinn á Anfield í kvöld
Ronaldo hrósar Arsenal í hástert – Var nálægt því að fara til félagsins
Organista Glerárkirkju sagt upp störfum – „Ég var þrjóskur miðaldra karlmaður“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Þóroddur verður við störf á leik Crystal Palace í vikunni
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Stórt nafn til nýliðanna

Stórt nafn til nýliðanna
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Er orðinn Sir David Beckham
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Arteta kvartar undan álagi á liði sínu og krefst þess að deildin geri breytingar
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Carragher telur að Slot verði að taka á þessu ótrúlega vandamáli

Carragher telur að Slot verði að taka á þessu ótrúlega vandamáli
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Harðneitar fyrir að hafa haldið framhjá með þessari konu á Ítalíu

Harðneitar fyrir að hafa haldið framhjá með þessari konu á Ítalíu
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Gagnrýnir þessa fjóra leikmenn United og segir að þeir eigi að bera liðið uppi
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Davíð Smári skrifar undir í Njarðvík á morgun

Davíð Smári skrifar undir í Njarðvík á morgun
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Íslands fékk mjög erfiðan drátt í undankeppni HM
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Vonleysi yfir Eddie Howe – Segir þetta vanta í lið Newcastle
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Unnu skemmdarverk nálægt Anfield í nótt – „Rotta“

Unnu skemmdarverk nálægt Anfield í nótt – „Rotta“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Íslandsvinur lést í miðjum leik um helgina – Sjáðu atvikið þegar allir fengu þessar hræðilegu fréttir

Íslandsvinur lést í miðjum leik um helgina – Sjáðu atvikið þegar allir fengu þessar hræðilegu fréttir
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Þjálfari Alberts Guðmundssonar rekinn úr starfi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Kjaftasögunni um Arnar Gunnlaugs og landsliðið gefið langt nef í Morgunblaðinu – „Sem er auðvitað ekkert annað en fásinna“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Hafði gaman af því að Haaland hefði stolið fagninu hans um helgina – „Ég gekk svo þeir gætu hlaupið“

Hafði gaman af því að Haaland hefði stolið fagninu hans um helgina – „Ég gekk svo þeir gætu hlaupið“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Staðfesta að leikmaður þeirra hafi orðið fyrir hnífaárás – Tíu stungnir um borð í lest á Englandi
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Van Dijk hefur engan áhuga á að tala við Trent fyrir leik
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Helgi Hrannar segir upp störfum í Garðabæ – „Vond ákvörðun og þá er best að yfirgefa sviðið“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Stefnir í slag í London um spænsku markavélina

Stefnir í slag í London um spænsku markavélina
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Óttast óeiningu á meðal Englendinga

Óttast óeiningu á meðal Englendinga
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Gæti slæm hegðun um helgina kostað hann sæti í ensku deildinni?
433Sport
Í gær

Xhaka græjaði stig fyrir nýliðana í fjörugum leik

Xhaka græjaði stig fyrir nýliðana í fjörugum leik
433Sport
Í gær
Skrifar fallega færslu um pabba sinn eftir að hann opnaði sig fyrir helgi – „Þú ert fyrirmynd og besti faðir sem hægt er að eiga“
433Sport
Í gær
Arteta staðfestir meiðsli Gyökeres – Verður sendur í frekari rannsóknir
433Sport
Í gær

Telur að Hermann muni þrífa forrétindablindu af strákunum á Hlíðarenda – „Það logar allt stafnanna á milli af grautfúlu fólki á Facebook“

Telur að Hermann muni þrífa forrétindablindu af strákunum á Hlíðarenda – „Það logar allt stafnanna á milli af grautfúlu fólki á Facebook“
433Sport
Í gær

Sjáðu fallegt bréf sem Trent mætti með á Anfield í kvöld til minningar um Jota – „Ég brosi í hvert skipti sem ég hugsa um þig“

Sjáðu fallegt bréf sem Trent mætti með á Anfield í kvöld til minningar um Jota – „Ég brosi í hvert skipti sem ég hugsa um þig“
433Sport
Í gær
Útskýrir af hverju hann situr á gólfinu allan daginn
433Sport
Í gær
Rekinn fyrir ellefu mánuðum en Úlfarnir hafa áhuga á honum aftur