Telur að Hermann muni þrífa forrétindablindu af strákunum á Hlíðarenda – „Það logar allt stafnanna á milli af grautfúlu fólki á Facebook“

Mánudagur 03.nóvember 2025

Mánudaginn 3. nóvember 2025 20:30

Hermann Hreiðarsson mun þrífa vondan stimpil af karlaliði Vals í fótbolta ef Benedikt Bóas Hinriksson stuðningsmaður liðsins hefur rétt fyrir sér.

Benedikt er öllum hnútum kunnugur á Hlíðarenda, hann var leikmaður liðsins um tíma og hefur lengi starfað í sjálfboðavinnu fyrir félagið.

Hermann var ráðinn þjálfari Vals í gær en hann kemur til félagsins frá HK. „Geðveik ráðning, leikmenn meistaraflokks karla í fótbolta eru mjög óvinsælir á meðal stuðningsmanna Vals. Liðið selur færri miða en Vestri í úrslitaleik bikarsins, Hermann Hreiðarsson hefði labbað hús úr húsi,“ sagði Benedikt í útvarpsþætti Fótbolta.net um helgina.

Mikil óánægja hefur verið í kringum Val og stuðningsmenn félagsins látið í sér heyra á samfélagsmiðlum. „Hann er líka í því að þjálfa liðið, Valur er á krossgötum. Það logar allt stafnanna á milli af grautfúlu fólki á Facebook, það er eins og stjórn knattspyrnudeildar Vals sé með riffilinn úti að skjóta fólk. Svo er ekki.“

Benedikt telur að Hermann muni sameina liðið og stuðningsmenn. „Hemmi mun kom með sameiningu, það er það sem við þurfum. Við þurfum að losa skemmd epli og lemja þetta fólk af stað, þeir verða lamdir og það er gott og blessað. Þetta er orðin forrétindablinda leikmanna sem halda að þegar þeir koma í Val, eigi þeir að fá sérmeðferð í lífinu. Þannig er það ekki.“

Hann segir að leikmenn í liði Vals hafi ekki lifað í raunveruleikanum síðustu ár. „Þetta eru forrétindapésar, það tengir engin við þá. Þú ferð í körfuboltann, það mæta allir þar því þeim líkar vel við leikmennina. Við töpum miðasölu fyrir Vestra, hversu illa er fólki við þetta lið? Hermann mun koma með það að borðinu, að leikmenn meistaraflokks karla í fótbolta verði sýnilegri og fólki muni líka betur við þá.“

