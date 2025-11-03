Heimi Guðjónssyni heitt í hamsi – „Svo mætir Arnar Sveinn, grjóthaltu bara kjafti“

Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis, biður Arnar Svein Geirsson formann Leikmannasamtaka Íslands um að grjóthalda kjafti. Ummælin lét Heimir falla í hlaðvarpinu Chess after Dark.
Umræðan þar sem Heimi virtist heitt í hamsi snerist um Val og gengi liðsins í sumar og þá hluti sem hefðu gerst þar á síðustu vikum.
Heimir var þjálfari Vals um tíma og gerði liðið að Íslandsmeisturum árið 2020 en var rekinn úr starfi um mitt tímabil árið 2022.
„Ég þekki þetta Vals dæmi mjög vel, Valur étur sig alltaf innan frá. Núna með Sigga Lár og Túfa,“ sagði Heimir í hlaðvarpinu.
Hann vandaði svo Arnari Sveini ekki kveðjurnar en Arnar átti farsælan feril sem leikmaður Vals og hefur verið óhræddur að ræða liðið í hlaðvarpinu, Dr. Football
„Svo mætir Arnar Sveinn Geirsson sem er formaður Leikmannasamtakanna, gerir sig út sem einhvern Valsara. Er alltaf að drullandi yfir alla, þú ert bara bíddu, þú ert formaður Leikmannasamtakann. Grjóthaltu bara kjafti.“
Srdjan Tufegdzic var rekinn úr starfi sem þjálfari Vals á mánudag og í gær var staðfest að Hermann Hreiðarsson væri hans arftaki.
„Þá ertu með það, það eru aðalvandræðin. Að halda áfram með Túfa og búa til stöðugleika, sem hann náði í sumar. Þá ætla þeir að byrja upp á nýtt, ég sé ekki Val vinna þetta mót á næstu árum,“ sagði Heimir en bætti svo við.
„Hemmi er toppmaður, ég vona að honum gangi vel.“