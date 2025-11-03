Arteta staðfestir meiðsli Gyökeres – Verður sendur í frekari rannsóknir

Mikel Arteta hefur staðfest að Viktor Gyökeres verði ekki með Arsenal í Meistaradeildarleiknum gegn Slavia Prag á þriðjudagskvöld vegna meiðsla sem hann hlaut í 2-0 sigri liðsins á Burnley um helgina.
Sænski framherjinn, 27 ára, skoraði fyrsta mark leiksins á Turf Moor en þurfti að fara af velli í hálfleik með vöðvameiðsli.
Hann tók ekki þátt í æfingu liðsins á mánudag og nú hefur verið staðfest að hann verður ekki með í hópnum fyrir leikinn í Tékklandi.
„Nei, hann er ekki tiltækur. Hann æfði ekki í dag og við þurfum að gera frekari rannsóknir og myndatökur til að skilja hversu alvarleg meiðslin eru,“ sagði Arteta á fréttamannafundi.
„Hann var auðvitað mjög vonsvikinn eftir leikinn, en svona er fótboltinn. Þú getur ekki alltaf gengið upp á við. Fyrir leikinn á morgun höfum við hann ekki með okkur.“