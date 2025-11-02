fbpx
Sunnudagur 02.nóvember 2025

Sean Dyche brjálaður – Skoraði United ólöglegt mark í gær?

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 2. nóvember 2025 15:30

Sean Dyche, knattspyrnustjóri Nottingham Forest, hefur kallað eftir breytingum á valdheimildum VAR eftir að lið hans taldi að fyrsta mark Manchester United í 2-2 jafntefli liðanna í gær.

Atvikið átti sér stað þegar boltinn virtist hafa farið yfir endalínuna áður en United fékk hornspyrnu sem Casemiro skoraði úr. Endursýningar sýndu hins vegar að boltinn virtist enn snerta línuna en VAR ákvað ekki að grípa inn í.

„Þetta verður að breytast,“ sagði Dyche eftir leikinn.

„Þú þarft ekki þrjár mínútur til að skoða þetta, þetta var mjög einfalt atvik.“

Forest hefur nú fengið tvær umdeildar ákvarðanir á móti sér í tveimur leikjum í röð, og Dyche segir að núverandi notkun VAR-kerfisins sé „ófullkomin og ósanngjörn“.

