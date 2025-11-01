Nýr leikmaður United fær stuðningsmennina á sitt band – Mynd frá því þegar hann var þriggja ára fer í loftið

Nýliðinn Senne Lammens hefur þegar unnið hug og hjörtu stuðningsmanna Manchester United eftir sterkar frammistöður og nú hefur hann gefið þeim enn eina ástæðu til að elska sig.
23 ára markvörðurinn var keyptur frá Royal Antwerp í sumar fyrir 18 milljónir punda og liðið hefur unnið alla þrjá leiki sem hann hefur byrjað í.
En það sem hefur slegið í gegn meðal stuðningsmanna er ljósmynd sem sýnir Lammens aðeins þriggja ára gamlan í gömlu United-treyjunni.
Myndin hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum og stuðningsmenn dásama leikmanninn sem „einn af okkur“.
Einn notandi skrifaði á X: „Einn af okkur.“ Annar bætti við:
„Fæddur rauður og verður alltaf rauður! Ég vil sjá Lammens lyfta bikar með United.“
Lammens virðist þegar hafa tryggt sér sess í hjörtum aðdáenda á Old Trafford.