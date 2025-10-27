Van Dijk skorar á stuðningsmenn Liverpool

Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, skoraði á stuðningsmenn liðsins að standa með leikmönnunum á erfiðum tímum eftir að liðið tapaði 3–2 fyrir Brentford á laugardagskvöld.
Tapið var það fjórða í röð í ensku úrvalsdeildinni hjá liði Arne Slot, sem hefur dottið niður í sjöunda sæti deildarinnar og er fjórum stigum á eftir toppliði Arsenal. Liverpool hefur einnig tapað gegn Crystal Palace, Chelsea og Manchester United undanfarnar vikur.
„Við höfum ekki haldið hreinu í níu leikjum. Það er auðvelt að kenna einhverjum einum um eða varnarlínunni, en þetta er sameiginlegt. Við verðum allir að líta í spegil, þar á meðal ég,“ sagði Van Dijk.
„Við þurfum hvert annað. Við þurfum stuðninginn, sérstaklega frá fólkinu sem fagnaði með okkur í fyrra. Við komumst út úr þessu saman, ég er viss um það. En við verðum að vinna okkur út úr þessu, ekki bara tala um það.“
Liverpool mætir Brighton í ensku úrvalsdeildinni um næstu helgi og er pressan orðin mikil á Slot og leikmenn hans að snúa gengi liðsins við.