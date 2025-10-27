Telur að þetta sé stigafjöldinn sem Arsenal þarf að sækja til að vinna deildina

Gary Neville telur að þetta tímabil sé Arsenal að tapa deildinni og er sannfærður um að liðið geti tryggt sér sinn fyrsta úrvalsdeildartitil í 21 ár með um 85 stigum.
Arsenal náði fjögurra stiga forskoti á toppi deildarinnar eftir 1-0 sigur á Crystal Palace á sunnudag. Um helgina misstu helstu keppinautar þeirra frá sér stig, þar sem Liverpool tapaði sínum fjórða deildarleik í röð gegn Brentford og Manchester City tapaði 1-0 gegn Aston Villa.
„Þetta verður þeirra ár,“ sagði Neville í The Gary Neville Podcast.
„Ég hef tippað á Arsenal til að vinna deildina þrjú tímabil í röð, nú er það fjórða skiptið.“
„Þeir eru ekki endilega mikið betri en á síðasta tímabili, en þeir eru að sýna meiri stöðugleika. Það er það sem þarf. Þeir þurfa ekki 100 stig, ekki einu sinni 90 stig.“
Neville telur að 85–88 stig muni nægja í titilbaráttunni í ár. „Að fara aðeins yfir 80 stigin munu vinna deildina og Arsenal getur náð því.“
„Liverpool og City eru ekki á sama óstöðvandi hraða og áður. Arsenal er tilbúið. Þetta er stærsta tækifæri þeirra í tvo áratugi.“