Laugardagur 25.október 2025

Enski boltinn

Guardiola með djarfa spá – Gæti orðið sá besti í heimi í þessari stöðu

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Bruno ræðir rosalega tilboðið frá Sádí Arabíu opinskátt – Ræddi við konu sína sem spurði að þessu

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 25. október 2025 08:00

Getty Images

Bruno Fernandes viðurkennir að hann hafi fengið gott tækifæri til að yfirgefa Manchester United í sumar og að hann hafi þurft að taka erfiða ákvörðun með fjölskyldunni áður en hann ákvað að vera áfram hjá félaginu.

Fernandes, sem mun leika sinn 300. leik fyrir United gegn Brighton í dag, sagði á föstudag að Al-Hilal í Sádi-Arabíu hafi boðið honum rosalegt tækifæri og að United hafi ekki hafnað tilboðinu strax.

Tilboðið var talið um 100 milljón pund og persónulegir samningar hefðu breytt lífi hans, jafnvel fyrir leikmann sem þénar nærri 300 þúsund pund á viku.

Umboðsmaður hans, Miguel Pinho, hélt fundi í Riyadh og Fernandes sjálfur ræddi við forseta Al-Hilal. En áður en hann tók ákvörðun ræddi hann við eiginkonu sína, Ana.

„Ég sagði: ‚Við erum með tilboð frá Sádi-Arabíu.‘ Og hún spurði: ‚Hefur þú náð því sem þú vilt ná með Manchester United?‘ Hún veit að ég hef það ekki enn,“ sagði Fernandes.

Hann útskýrði að peningar hefðu ekki verið meginatriðið. „Við komum bæði úr fjölskyldum sem höfðu ekki mikið. Við vorum ekki fátæk, það var alltaf matur á borðinu, en við þekkjum raunveruleikann. Peningar skipta máli fyrir alla en ég er ekki í stöðu þar sem ég þarf að hugsa um hvort ég eigi nóg.“

Hann segir að fjölskyldan hafi verið meginástæðan fyrir því að hann ákvað að vera. „Ég vil að börnin mín alist upp á réttum stað, með rétt gildi. Og ég hef enn hlutverk að klára hér. Ég vil vinna titla með United.“

„Þegar ferlinum lýkur vil ég einfalt líf, fara í göngutúr, drekka kaffi með pabba.“

Þorsteinn: „Það er bara ekkert að því, bara vopn sem við höfum“

