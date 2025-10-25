Biður hann um að hlusta ekki á allt og einbeita sér að því að spila betur

Fabian Hürzeler, knattspyrnustjóri Brighton, segir að hann hafi þurft að minna Carlos Baleba á að loka á hávaðann þegar liðið mætir Manchester United á Old Trafford um helgina.
Miðjumaðurinn ungi frá Kamerún hefur verið í sviðsljósinu eftir að United sýndi honum mikinn áhuga í sumar, en Brighton hafnaði öllum tilboðum og krafðist yfir 100 milljóna punda fyrir leikmanninn.
Baleba kom til Brighton frá Lille fyrir 23 milljónir punda árið 2023 og hefur síðan margfaldað markaðsvirði sitt eftir frábært síðasta tímabil. Hann hefur þó átt dálítið erfiða byrjun á þessu tímabili, en sýndi aftur sitt besta form í 2-1 sigri á Newcastle um síðustu helgi.
„Ég sá Carlos Baleba stíga upp,“ sagði Hürzeler við Sky Sports.
„Hann tók ábyrgð og sýndi jákvæðar aðgerðir og hegðun inni á vellinum. En næsta skref í þróun hans er að gera þetta að vana að sýna þessa stöðugleika í frammistöðunni.“
Hürzeler sagði að ungi miðjumaðurinn þyrfti að læra að einbeita sér að leiknum og ekki láta hávaðann í kringum áhuga annarra liða hafa áhrif. „Hann verður að sigrast á hávaðanum og halda fókus. Hann hefur allt sem þarf, kraft, tækni og þroska en það snýst um að halda þessu áfram, leik eftir leik.“
Brighton mætir Manchester United á Old Trafford á laugardag klukkan 16:30