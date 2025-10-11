fbpx
Laugardagur 11.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

United horfir einnig til Tyrkjans unga

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur

433
Laugardaginn 11. október 2025 12:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Birkir Karl Sigurðsson og Leifur Þorsteinsson, þáttastjórnendur hins geysivinsæla hlaðvarps Chess After Dark, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is þetta skiptið.

Birkir er mikill Bliki og er því eðlilega ekki sáttur með hversu langt liðið er frá toppnum í Bestu deild karla, þar sem Víkingur hefur þegar tryggt sér titilinn.

„Þetta hefur ekki verið nægilega gott en hann er með smá þolinmæði af því þetta var frábær titill í fyrra,“ sagði Birkir og á þar við Halldór Árnason, sem gerði Blika að meisturum á sínu fyrsta tímabili sem aðalþjálfari í fyrra.

Halldór skrifaði undir nýjan samning á dögunum, sem hefur verið milli tannanna á fólki.

„Það er ekki í anda Blika að láta hann fara svo ég held að hann sé öruggur í starfi. Mér finnst hann eiga skilið að fá þriðja tímabilið.“

Breiðablik er í Sambandsdeildinni í haust og Birkir segir að Halldór þurfi þó að safna stigum þar.

„En ef hann skilar engum stigum í hús í Sambandsdeildinni má alveg setjast niður og fara yfir hlutina.“

Þátturinn í heild er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Segir Halldóri eiga að vera sýnd þolinmæði nema þetta gerist í vetur
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Segir „galinn“ brottrekstur hafa komið í bakið á Val
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Niðurlæging Leifs í Vesturbænum rataði í fjölmiðla – „Þetta var ekkert eðlilega óþægilegt“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Ísak gáttaður – „Hef aldrei séð svona“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Hákon: „Dýrt að gera svona aulamistök“
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Andri Lucas lýsir ástandinu í klefa Íslands eftir leik – „Vatnsbrúsar flugu hægri vinstri“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“

Mest lesið

Í fyrsta sinn í 38 ár sem þetta gerist á Íslandi
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Reglur borgarinnar um afmælishópa vekja hneykslun og hlátur
Orðið á götunni: Hálfgerður þursaflokkur
B5-ævintýri Sverris Einars endaði með 100 milljón króna gjaldþroti – Annað stóra gjaldþrotið á þessu ári

Nýlegt

Segir algjört kaos hafa ríkt við brottför á Keflavíkurflugvelli – „Aðstæðurnar voru hræðilegar“
Ferðamaður komst að falli Play í morgun og á ekki pening fyrir gistingu – „Ég er að hugsa um að sofa í bílnum“
Yrsa átta mánaða heldur áfram að heilla fólk – Britney deilir myndbandinu
Ásakanir ganga á víxl meðal fasteignasala og byggingafélagsins – Á milli stendur ekkja sem er búin að selja ofan af sér
Svarar Elliða og segir að mögulega hafi mógðunargirnin byrjað hjá stjórnmálamönnum
Andri Lucas lýsir ástandinu í klefa Íslands eftir leik – „Vatnsbrúsar flugu hægri vinstri“
Sverrir orðlaus eftir leik – „Getum sjálfum okkur um kennt“
Elías: „Ein varsla og fimm mörk, það er ekki frábært“
Vann 10 milljónir í kvöld – „Er þetta símahrekkur?“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Einkunnir eftir afhroð í Laugardalnum – Varnarleikurinn í molum en Albert bestur
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

United horfir einnig til Tyrkjans unga

United horfir einnig til Tyrkjans unga
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Sjáðu mörkin: Hrun Íslands undir lok fyrri hálfleiks
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Arsenal braut reglur gegn Manchester United og fær sekt
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Síðasti kaflinn á ferli Giroud

Síðasti kaflinn á ferli Giroud
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Haaland bestur í mánuðinum

Haaland bestur í mánuðinum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Arsenal reynir að losa Jesus þegar hann snýr aftur úr meiðslum
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Enska stórliðið fær alvöru samkeppni um franska landsliðsmanninn

Enska stórliðið fær alvöru samkeppni um franska landsliðsmanninn
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Byrjunarlið Íslands í kvöld – Sævar Atli byrjar og Daníel Tristan sest á bekkinn
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Liverpool farið að skoða enska miðjumanninn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

United setur það í forgang að kaupa miðjumann – Skoða þessa tvo núna

United setur það í forgang að kaupa miðjumann – Skoða þessa tvo núna
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Útiloka ekki sölu í janúar – Spænsku risarnir vilja slást við Liverpool

Útiloka ekki sölu í janúar – Spænsku risarnir vilja slást við Liverpool
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Skilaboð Amorim til leikmanna United á laugardag vekja athygli enskra blaða
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
United skoðar að innleiða kerfi frá Bandaríkjunum – Gætir þá átt sæti á Old Trafford
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Mun Óskar Hrafn stíga úr sviðsljósinu sem þjálfari í haust?

Mun Óskar Hrafn stíga úr sviðsljósinu sem þjálfari í haust?
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Fyrrum leikmaður Chelsea játar fyrir gróft veðmálasvindli – Græddi tæpar 20 milljónir
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Lýsir versta degi ferilsins þegar hann var að ferðast með börnunum sínum
433Sport
Í gær
Vilja leggja blessun sína yfir áfengi á íþróttaviðburðum á Íslandi – Rætt um helgina og vilja þessi viðmið
433Sport
Í gær

Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni

Rooney verulega óhress með Gerrard og ummæli hans í vikunni
433Sport
Í gær

Tuchel hjólar í stuðningsmenn enska landsliðsins eftir gærkvöldið

Tuchel hjólar í stuðningsmenn enska landsliðsins eftir gærkvöldið
433Sport
Í gær
Forseti HM með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að HM hætti sem sumarmót
433Sport
Í gær

Ótrúleg saga – Fékk skilaboð á hverju kvöldi frá Mourinho sem bað hann um að drulla sér burt

Ótrúleg saga – Fékk skilaboð á hverju kvöldi frá Mourinho sem bað hann um að drulla sér burt
433Sport
Í gær
Nokkrir miðar losnuðu á leikinn í kvöld – Fara í sölu í hádeginu
433Sport
Í gær
Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn
433Sport
Í gær

Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum

Hallgrímur framlengir við KA – Boða breytingar á leikmannahópnum
433Sport
Í gær

Segist vera við dauðans dyr eftir að vinnustaður hans lét hann taka verkjalyf

Segist vera við dauðans dyr eftir að vinnustaður hans lét hann taka verkjalyf
433Sport
Í gær
Keane nefnir draum sinn ef Amorim verður rekinn
433Sport
Í gær
Úkraínskir blaðamenn fremur sigurvissir – Segja engan Íslending í heimsklassa