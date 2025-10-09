fbpx
Fimmtudagur 09.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Hjólar í Gary Lineker og sakar hann um gyðingahatur

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Tommi Steindórs fer yfir vikuna og Arnar Gunnlaugs ræðir valið á hópnum

433
433Sport

Fullyrðir að nýir eigendur séu að ganga frá kaupum á Manchester United

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 9. október 2025 11:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Turki Al-Sheik hefur skotið á eigendur Manchester United í leiðinni þegar hann greindi frá því að félagið væri á lokastigi í söluferli.

Al-Sheikh, sem er áhrifamikill íþróttaleiðtogi í Sádi-Arabíu og meðal annars á stóran hlut í hnefaleikum, lét í ljós að honum hefði verið sagt að nýr fjárfestir væri afar áhugasamur um að kaupa sig inn í félagið.

Hinn 44 ára gamli Al-Sheikh deildi þessum tíðindum á samfélagsmiðlum sínum, þar sem hann er með yfir 7,2 milljónir fylgjenda.

Hann gaf til kynna að samkomulag væri á lokametrunum og að Manchester United myndi fá nýjan fjárfesti í bráð.

Um leið lét hann ekki hjá líða að senda kaldhæðin skot í núverandi eigendur félagsins, hina umdeildu Glazer-fjölskyldu, sem hefur átt félagið frá árinu 2005 og mátt þola mikla gagnrýni frá stuðningsmönnum í gegnum árin.

Í færslu sinni skrifaði Al-Sheikh. „Bestu fréttir dagsins eru þær að Manchester United sé komið á lokastig í samningaviðræðum um að selja til nýs fjárfestis,“ segir Al-Sheik

„Ég vona að hann verði betri en fyrri eigendur.“

Hvorki Manchester United né Glazer-fjölskyldan hafa enn staðfest eða brugðist við þessum fregnum, en sögusagnir um sölu hafa lengi gengið, sérstaklega eftir að Sir Jim Ratcliffe keypti 25 prósenta hlut í félaginu á síðasta ári

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Fullyrðir að nýir eigendur séu að ganga frá kaupum á Manchester United
433Sport
Fyrir 32 mínútum
Hjólar í Gary Lineker og sakar hann um gyðingahatur
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ráðleggur Guardiola að segja upp störfum hjá City
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Miklar líkur á varanlegri lömun eftir hræðilegt atvik á sunnudag – Sjáðu hvað gerðist
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Umboðsmaður Sesko leitar að stuðningsmanni United eftir helgina
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Stóri dómurinn gæti fallið yfir City á allra næstu dögum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Klara Kristín spilar fyrir Benfica í Bandaríkjunum – Foreldrar hennar þekkt íþróttafólk
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Vonast til að Lammens sé Courtois 2.0

Mest lesið

Skatturinn neitaði að trúa því að hann hefði ekki búið frítt í Airbnb-íbúð
Biður fólk að velta því fyrir sér hvaða hlutverk það hefði leikið í helförinni – „Þarft að spyrja þig hvar þú fórst út af sporinu“
Íslendingur handtekinn í Tælandi – Rauður pallbíll gerður upptækur
Sveik ættingja sína og stal 40 milljónum úr dánarbúinu
Reyndi að hefja framhjáhald skömmu eftir brúðkaupið sitt – „Hver í andskotanum gerir svona?“

Nýlegt

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Stóri dómurinn gæti fallið yfir City á allra næstu dögum
Setningin sem Kristbjörg heyrði nýlega og hafði mikil áhrif á hana
Dóttir Robin Williams: „Hættið að gera honum þetta“
Klara Kristín spilar fyrir Benfica í Bandaríkjunum – Foreldrar hennar þekkt íþróttafólk
Vonast til að Lammens sé Courtois 2.0
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Eignuðust sitt fyrsta barn saman sjö mánuðum eftir að hann var hreinsaður af dómi um nauðgun
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Beckham ekki lengi að opna veskið og sækir mann til að fylla skarð Alba

Beckham ekki lengi að opna veskið og sækir mann til að fylla skarð Alba
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Rútubílstjóri rekinn fyrir klæðaburð sinn á sunnudag – Sagður hafa skapað hættu fyrir farþega
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Gunnar um Íslandsmeistara Víkings – „Bestir í tossabekk“
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Hafliði fer ófögrum orðum um stöðuna í Kaplakrika: Konungdæmi bræðranna – „Henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni“

Hafliði fer ófögrum orðum um stöðuna í Kaplakrika: Konungdæmi bræðranna – „Henda honum út eins og skítugri tusku öðru sinni“
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Ratcliffe staðfestir að Amorim fái árin þrjú til að byggja upp gott lið

Ratcliffe staðfestir að Amorim fái árin þrjú til að byggja upp gott lið
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Gerrard blandar sér í málefni Trent – „Hvað ertu að gera?“
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Réttarhöldum frestað í fjórða sinn – Sakaður um að hafa ráðist á lögreglumenn í sumarfríi

Réttarhöldum frestað í fjórða sinn – Sakaður um að hafa ráðist á lögreglumenn í sumarfríi
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Andri útskýrir af hverju Grétar bróðir hans ætlaði að buffa Tarik á sunnudag – „Segir eitthvað get up pussy“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Fyrirtæki hans verða fyrir barðinu eftir að hann talaði um reiða hvíta karlmenn
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Sögulegt afrek Ronaldo – Útnefndur sem fyrsti milljarðamæringurinn

Sögulegt afrek Ronaldo – Útnefndur sem fyrsti milljarðamæringurinn
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Þórir í snúinni stöðu á Ítalíu – „Það var leiðinlegt þegar ég fékk þær fréttir“

Þórir í snúinni stöðu á Ítalíu – „Það var leiðinlegt þegar ég fékk þær fréttir“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Aron búinn að taka samtalið við fólkið fyrir norðan – Hefur þetta að segja um hugsanlega heimkomu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Ísak: „Það er líka hefnd í okkar huga, okkur leið ekki vel þá“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

United blandar sér í kapphlaupið – Viðræður þokast hægt áfram

United blandar sér í kapphlaupið – Viðræður þokast hægt áfram
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Víkingur staðfestir komu Björgvins Brima
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Nýjar reglur minnka bilið milli kvenna og karla
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Vilja halda Rashford en nokkrar leiðir koma til greina
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Mistök hjá KSÍ og Norðmaðurinn er löglegur með Val

Mistök hjá KSÍ og Norðmaðurinn er löglegur með Val
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Knattspyrnumaður ákærður fyrir kynferðisbrot – Gæti hlotið margra ára dóm

Knattspyrnumaður ákærður fyrir kynferðisbrot – Gæti hlotið margra ára dóm
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Reyndi að hefja framhjáhald skömmu eftir brúðkaupið sitt – „Hver í andskotanum gerir svona?“
433Sport
Í gær

Sævar Atli upplifði magnað augnablik – „Það var mjög auðvelt að gíra sig“

Sævar Atli upplifði magnað augnablik – „Það var mjög auðvelt að gíra sig“
433Sport
Í gær
Telja líklegt að íslenska þjóðin verði kýld í magann á föstudag
433Sport
Í gær
Sölvi Geir opnar sig um lygilega hjátrú sem hann sagði svo skilið við
433Sport
Í gær

Sesko leitar að stuðningsmanni United

Sesko leitar að stuðningsmanni United
433Sport
Í gær

Henderson galopnar sig – „Ég gat ekki horft á leiki og alls ekki Liverpool“

Henderson galopnar sig – „Ég gat ekki horft á leiki og alls ekki Liverpool“
433Sport
Í gær
Ronaldo opnar sig um samtöl sem hann hefur átt við fjölskyldu og vini um framtíð sína
433Sport
Í gær
Er að fá algjörlega nóg hjá United og leitar leiða til að komast burt í janúar