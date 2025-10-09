fbpx
Fimmtudagur 09.október 2025

Norskur læknir með vondar fréttir fyrir Arsenal

Ætlar að fara frítt frá City næsta sumar

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 9. október 2025 16:00

Bernardo Silva fyrirliði Manchester City ætlar sér að fara frítt frá félaginu næsta sumar þegar samningur hans er á enda. Enskir miðlar halda þessu fram.

Bernardo hefur í nokkur ár verið orðaður frá félaginu og nú gæti komið að því.

Hann er með nokkur félög í Sádí Arabíu sem hafa áhuga en einnig Benfica í heimalandinu.

Bernardo hefur reynst City frábærlega í mörg ár og verið lykilmaður í góðum árangri félagsins.

Hann vill hins vegar prufa nýja hluti á ferlinum og gæti því farið í annað verkefni næsta sumar.

