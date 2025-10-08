United blandar sér í kapphlaupið – Viðræður þokast hægt áfram

Manchester United fylgist grannt með stöðu mála hjá franska varnarmanninum Dayot Upamecano, sem er að renna út af samningi hjá Bayern Munchen.
Samkvæmt þýska miðlinum Bild hefur United mikinn áhuga á að fá Upamecano á frjálsri sölu næsta sumar, ef Bayern tekst ekki að framlengja við hann, eins og stefna félagins er að gera.
Viðræður Bayern við Upamecano hafa staðið yfir í nokkurn tíma en er talið að þær strandi á bónusgreiðslum.
Einnig er talið að Liverpool, Real Madrid og Barcelona fylgist með stöðunni hjá þessum 25 ára gamla miðverði, sem hefur verið lykilleikmaður hjá Bayern síðustu ár.