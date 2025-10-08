Beckham ekki lengi að opna veskið og sækir mann til að fylla skarð Alba

Fyrrum bakvörður Tottenham og Manchester United, Sergio Reguilon, er að ganga frá skilmálum við Inter Miami og mun skrifa undir tveggja ára samning við liðið á næstu dögum.
Reguilon, sem einnig lék með Brentford á láni, mun taka við hlutverki Jordi Alba, sem hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna. Alba kvaddi á samfélagsmiðlum fyrr í vikunni og hættir eftir tímabilið.
„Tíminn er kominn til að loka kafla sem hefur haft djúpstæð áhrif á líf mitt. Ég geri það með ró í hjarta og fullvissu um að þetta sé rétti tíminn,“ skrifaði Alba. „Ég hef gengið þessa vegferð með öllum þeim eldmóði sem ég hafði, og nú er tíminn kominn til að snúa blaðinu við.“
Inter Miami, sem er í úrslitakeppni MLS, ætlar sér þó ekki að staðna. Liðið, sem er í eigu David Beckham og undir forystu Lionel Messi, hefur þegar hafið leit að tveimur nýjum Evrópuleikmönnum fyrir næsta tímabil og hyggst styrkja hópinn enn frekar.
Samningur Reguilons við Miami verður staðfestur á næstu dögum. Hann er 28 ára gamall og hefur áður leikið með Real Madrid og Sevilla, auk liða í ensku úrvalsdeildinni.