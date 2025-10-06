Þetta er boltinn sem verður notaður á HM

FIFA hefur opinberað boltann sem leikið verður með í lokakeppni HM 2026.
Boltinn ber nafnið TRIONDA og er það tilvísun til þess að keppnin er leikin í þremur löndum (TRI) og er einnig tilvísun í „bylgjuna“ frægu (ONDA) sem sást fyrst á stórmóti í fótbolta á HM í Mexíkó 1986 og er stundum kölluð „mexíkóska bylgjan“.
Allt um TRIONDA boltann á vef FIFA
Ísland vonast enn til að vera með á mótinu. Liðið mætir Úkraínu og Frakklandi í undankeppninni á komandi dögum. Fyrst er það Úkraína 10. október og síðan Frakkland 13. október.
Báðir leikirnir eru á Laugardalsvelli, uppselt er á þá báða, og báðir eru þeir í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn.